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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الرويضي: الاحتلال يريد أن يعطي قرارا بكونه صاحب السيادة المطلقة في القدس

صدى البلد

قال أحمد الرويضي، مستشار ديوان الرئاسة لشؤون القدس،  إن ما يحدث بالمسجد الأقصى هو معركة السيادة في القدس، مؤكدا أن الاحتلال يريد أن يعطي قرارا أنه صاحب السيادة المطلقة في القدس، ويريد إنهاء الوجود الفلسطيني والوصاية الأردينة، ويحاول أن يفرض سياسة الأمر الواقع وأنه المسيطر سواء على المسجد الأقصى أو كل المكونات بالقدس».

 

وأضاف خلال مداخلة هاتفية بشاشة «القاهرة الإخبارية»،إن الاحتلال يُريد تكرار مشهد الحرم الإبراهيمي وإنهاء الوجود الفلسطيني ؛ موضحا أن ألاحتلال له برنامج بدأ عام 2000 بالاقتحامات وفرض التقسيم الزماني، وحاليا يريد فرض التقسيم المكاني، وهو يريد حدثا في المسجد الأقصى المبارك، بمجزرة ضد المصلين، كما حدث بالحرم الإبراهيمي، وجرى تقسيمه بعد المجزرة التي وقعت بشهر رمضان وأدت لاستشهاد 24 راكعا لله، وهو يريد تكرار هذا المشهد بالقدس».

وأوضح،  أن بن غفير وزير الأمن القومي الإسرائيلي، كان ابنا للحركة التي دافعت عن القاتل في مدينة الخليل، ونشرت له فيديوهات تدافع عن الحركات المتطرفة.

فلسطين المسجد اقتحامات الأقصى الحرم الابراهيمي احتلال

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