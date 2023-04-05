للمرة الرابعة والأخير.. الهجرة تدعو الطلبة العائدين من أوكرانيا لإرسال بياناتهم

دعت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الطلاب العائدين من أوكرانيا والراغبين في الالتحاق بالجامعات المصرية لاستكمال دراستهم في مصر، ولم يتقدموا لامتحانات تحديد مستوى سابقة، بسرعة التسجيل لحصر أعداد العائدين مع إمكانية عقد امتحانات تحديد المستوى للمرة الرابعة والأخيرة تمهيدا لإلحاقهم بالجامعات.



وحثت الوزارة الهجرة العائدين من أوكرانيا، الذين لم يتقدموا لإجراء امتحانات تحديد المستوى مسبقا، ضرورة التسجيل وإرسال الأوراق الخاصة بهم عبر استمارة التسجيل المرفقة ، مع العلم انه تم مد فترة التسجيل حتى 10 أبريل.

وتشمل البيانات المطلوبة: "الاسم رباعيًا، كلية الدراسة في أوكرانيا، السنة الدراسية"، وذلك لحصر أعداد الراغبين في الإلتحاق بالجامعات المصرية، وتعد هذه هي الفرصة الرابعة والأخيرة أمام الطلبة العائدين من اوكرانيا لبحث موقفهم النهائي، وذلك من خلال الرابط التالي:

‏https://forms.gle/AYrGivPHNmUF6gKA8



يأتي ذلك في إطار الاهتمام الخاص الذي توليه القيادة السياسية بالطلبة المصريين الدارسين بالخارج ورعايتهم في ظل التحديات التي تفرضها المستجدات على الساحة العالمية.