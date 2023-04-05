هبوط شبه جماعي للأسهم الأوروبية وسط ترقب لبيانات اقتصادية

تراجع أداء مؤشرات الأسهم الأوروبية بنحو شبه جماعي خلال تداولات اليوم، قبيل الإعلان القراءات النهائية لمؤشرات مديري المشتريات للقطاع الخدمي والمركب لعدة دول أوروبية.

و بحسب وكالة أنباء الإمارات “وام” بحلول الساعة 01:42 ظهراً بتوقيت الإمارات، نزل مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 0.21 في المائة أو ما يعادل 0.96 نقطة ليصل عند مستوي 456.38 نقطة.

وهبط مؤشر "داكس" الألماني بنسبة 0.28 في المائة أو ما يوازي 44.3 نقطة ليصل إلى 15559.96 نقطة، وتراجع مؤشر "كاك 40" الفرنسي بنحو 17.2 نقطة أو ما نسبته 0.23 في المائة ليصل إلى 7327.11 نقطة.

وتراجع مؤشر "يورو ستوكس 50" بنسبة 0.25 في المائة ما يعادل 10.99 نقطة ليبلغ مستوى 4303.63 نقطة، فيما ارتفع مؤشر "فوتسي 100" البريطاني وحيداً بنحو 0.28% أو ما يوازي 21.3 نقطة ليبلغ مستوي 7655.8 نقطة.