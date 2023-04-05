بإطلالة شتوية.. مي عمر تتألق في أحدث ظهور عبر إنستجرام

شاركت الفنانة مي عمر، متابعيها صورة جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت مي في الصورة بإطلالة شتوية متميزة، من كواليس مسلسل “علاقات مشروعه”.

وتدور قصة مسلسل علاقة مشروعة فى إطار تشويقي حول عدد من القضايا الاجتماعية، من خلال قصة عمرو الذى يقوم بدوره النجم ياسر جلال وهو رجل متزوج من عاليا (داليا مصطفى)، ولديه أبناء فى مرحلة المراهقة، ويناقش العمل شكل العلاقة التى تجمعه بزوجته وأبنائه، بالإضافة إلى قصة صديقه الذى يعانى من علاقة متوترة بزوجته وكيف يتورط عمرو في ذلك.