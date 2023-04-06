بلا رحمة.. مستوطن إسرائيلي يطلق الرصاص على طفل فلسطيني|شاهد

أجرمت قوات الاحتلال الإسرائيلي في حق الكبار والصغار، الرجال والنساء، استباحت حرمة المسجد الأقصى (أولى القبلتين، ثالث الحرمين ومسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم)، بل وهتكت قدسية شهر رمضان الكريم.

وانتشرت صور ومقاطع فيديو مؤلمة، توثق اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على المصلين أثناء سجودهم بين يدي الله داخل المسجد الأقصى.

ولم يقف الأمر عند جنود الاحتلال فحسب، بل راح المستوطنين يمارسون طغيانهم على الصغار والنساء المستضعفين في الأقصى والقدس، ومارسوا بطشهم بلا رحمة لينكشف للعالم سمات جرمهم على وجوههم.

وثق مقطع فيديو متداول لحظة اعتداء مستوطن محتل على طفل فلسطيني يدعى «خضر غراب» وضربه بالرصاص المطاطي من سلاح أخرجه من جيبه بالقرب من عقبة السرايا في البلدة القديمة بالقدس المحتلة.

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وبدلًا من الاختباء والخجل من فعلته وقف متبجحًا أمام المواطنين الذين لاموا عليه فعلته، وحاولوا نقل الطفل البالغ من العمر 14 عامًا بسرعة لإسعافه.

https://www.instagram.com/reel/Cqq7BcVO2sk/?igshid=YmMyMTA2M2Y=

وثقت مقاطع فيديو أخرى لحظة نقل الطفل «خضر غراب» لإسعافه، وتألمه الشديد من الرصاص الذي أصابه عن قرب.

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