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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عاصفة ثلجية تضرب رومانيا والسلطات تطلق تنبيها من الدرجة الثانية

عاصفة ثلجية
عاصفة ثلجية

عرضت فضائية “يورونيوز” تقريرا بعنوان، عاصفة ثلجية تضرب رومانيا والسلطات تطلق تنبيها من الدرجة الثانية.

ووفقا للتقرير، ضربت عواصف ثلجية عدة مدن في رومانيا، ما تسبب في إغلاق بعض الطرق الرئيسية وعزل العديد من السكّان. 

وأطلقت السلطات الرومانية تنبيها باللون البرتقالي بعد العاصفة الثلجية التي غطّت الطرق بطبقة من الثلج يبلغ ارتفاعها عدة سنتيمترات. 

كما استدعي الجيش للمساعدة في انقاذ سائقي سيارات وشاحنات تقطعت بهم السبل.

 وتم إغلاق بعض الطرق من وقت لآخر من أجل تدخل آلات إزالة الجليد، ونشر المواد المانعة للانزلاق.

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