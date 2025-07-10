هداف المونديال .. لاعب يحيي ذكرى رونالدو فى كأس العالم للأندية

أعاد النجم الصاعد جونزالو جارسيا، مهاجم ريال مدريد، إلى الأذهان ذكريات الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، بعدما واصل تألقه اللافت في كأس العالم للأندية 2025، بتسجيله هدفاً جديداً قاد به الفريق الملكي للتقدم على بوروسيا دورتموند في مواجهة ربع النهائي.

كأس العالم للأندية

واستضاف ملعب "ميت لايف" في نيوجيرسي الأمريكية، المواجهة المرتقبة التي جمعت بين ريال مدريد وبوروسيا دورتموند، ضمن منافسات دور الثمانية في النسخة الجديدة من كأس العالم للأندية.

وسجل جارسيا هدف المباراة الأول في الدقيقة العاشرة بعد متابعته لعرضية متقنة من زميله أردا جولر، ليحول الكرة بلمسة ذكية إلى شباك الفريق الألماني، مؤكداً حضوره القوي في البطولة.

غارسيا يتصدر سباق الهدافين

وبهذا الهدف، ارتفع رصيد غونزالو غارسيا إلى أربعة أهداف، ليتصدر قائمة هدافي البطولة بالتساوي مع الأرجنتيني أنخيل دي ماريا (بنفيكا) والبرازيلي ماركوس ليوناردو (الهلال).

ويُعد جارسيا أحد أبرز نجوم البطولة، حيث ساهم في خمسة أهداف خلال خمس مباريات، بتسجيله أربعة أهداف أمام كل من الهلال، سالزبورج، يوفنتوس، ودورتموند، إلى جانب تمريرة حاسمة أمام باتشوكا المكسيكي.

إنجاز تاريخي على خطى رونالدو

ووفقاً لإحصائيات شبكة "أوبتا"، أصبح جارسيا أول لاعب من ريال مدريد يُسجل أربعة أهداف في نسخة واحدة من كأس العالم للأندية منذ إنجاز كريستيانو رونالدو في عام 2016، ليعيد إلى الأذهان الأداء التهديفي الساحر للنجم البرتغالي خلال فترة مجده مع الفريق الملكي.

نهائي كأس العالم للأندية 2025

و تتجه أنظار عشاق كرة القدم العالمية إلى ملعب "ميت لايف" مجدداً، مساء الأحد المقبل، لمتابعة المباراة النهائية المرتقبة لبطولة كأس العالم للأندية 2025، والتي تجمع بين تشيلسي الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي.

وكان تشيلسي قد بلغ النهائي بعد فوزه المستحق على فلومينينسي البرازيلي بهدفين دون رد، فيما تأهل باريس سان جيرمان بعدما اكتسح ريال مدريد برباعية نظيفة في مفاجأة مدوية بالدور نصف النهائي.

موعد المباراة النهائية والقنوات الناقلة

من المقرر أن تُقام المباراة النهائية يوم الأحد 13 يوليو 2025، على ملعب "ميت لايف" بمدينة إيست روثرفورد، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة والرياض، و 11:00 مساء بتوقيت أبوظبي.