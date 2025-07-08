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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

صراع الهدافين يشتعل في مونديال الأندية 2025 قبل نصف النهائي.. ماذا يحدث؟

كأس العالم للأندية
كأس العالم للأندية
أمينة الدسوقي

مع اقتراب بطولة كأس العالم للأندية 2025 من محطتها قبل الأخيرة، تزداد المنافسة سخونة على لقب الهداف في النسخة الحالية، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية للمرة الأولى بنظامها الجديد.

صراع الهدافين يشتعل في مونديال الأندية 2025 قبل نصف النهائي

ورغم توديع عدد من الأندية الكبرى للبطولة، لا تزال الإثارة قائمة على مستوى الأرقام الفردية، حيث يتقاسم أربعة لاعبين صدارة قائمة الهدافين حتى الآن، برصيد أربعة أهداف لكل منهم.

ترتيب هدافي كأس العالم للأندية 2025 حتى الآن

4 أهداف هم غونزالو غارسيا (ريال مدريد) – لعب 379 دقيقة و أنخيل دي ماريا (بنفيكا) – لعب 373 دقيقة و سيرهو جيراسي (بوروسيا دورتموند) – لعب 437 دقيقة و ماركوس ليوناردو (الهلال) – لعب 469 دقيقة


3 أهداف

جمال موسيالا (بايرن ميونخ) – 117 دقيقة

فيل فودين (مانشستر سيتي) – 148 دقيقة

وسام أبو علي (الأهلي) – 198 دقيقة

كنان يلدز (يوفنتوس) – 250 دقيقة

إرلينغ هالاند (مانشستر سيتي) – 256 دقيقة

بيدرو نيتو (تشيلسي) – 300 دقيقة

جيرمان بيرترامي (مونتيري) – 315 دقيقة

مايكل أوليز (بايرن ميونخ) – 360 دقيقة

هاري كين (بايرن ميونخ) – 375 دقيقة

المربع الذهبي يكتمل و مواعيد نصف النهائي

اكتمل عقد الدور نصف النهائي بعد انتهاء مواجهات ربع النهائي، التي شهدت وداع فرق بارزة على رأسها بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند، فيما واصلت فرق أخرى طريقها بثبات نحو النهائي.

الفرق المتأهلة إلى نصف النهائي

ريال مدريد (إسبانيا)

تشيلسي (إنجلترا)

باريس سان جيرمان (فرنسا)

فلومينينسي (البرازيل)

الفرق التي ودعت البطولة

الهلال (السعودية)

بالميراس (البرازيل)

بايرن ميونخ (ألمانيا)

بوروسيا دورتموند (ألمانيا)

مواعيد مباريات نصف النهائي

تعقد يوم الثلاثاء 8 يوليو الساعة 11 مساءً بتوقيت القاهرة مبارة فلومينينسي × تشيلسي
فى  ملعب "ميتلايف"

كما يعرف يوم الأربعاء 9 يوليو الساعة 11 مساءً بتوقيت القاهرة
مباراة باريس سان جيرمان × ريال مدريد فى  ملعب “ميتلايف”.

نسخة استثنائية

وتشهد نسخة 2025 من كأس العالم للأندية تغييرات جذرياً في هيكلها، حيث تُقام للمرة الأولى بنظام موسّع يضم 32 فريقاً، في تجربة مشابهة لكأس العالم للمنتخبات من حيث الحجم والتوزيع الجغرافي.

وتستضيف حاليا الولايات المتحدة البطولة على أراضيها في الفترة من 15 يونيو حتى 14 يوليو، على ملاعب موزعة في عدد من الولايات، وسط اهتمام جماهيري وإعلامي كبير نظراً للنسق الجديد.

كأس العالم للأندية 2025 كأس العالم للأندية الولايات المتحدة الأمريكية كأس العالم مونديال الأندية

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