موعد مباريات نصف نهائي كأس العالم للأندية

تتجه أنظار عشاق الكرة العالمية نحو مباريات دور نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2025 المقامة حاليا في أمريكا.

ونجح فريق تشيلسي في الوصول لدور نصف النهائي بعد إقصاء بالميراس البرازيلي ليواجه فلومينينسي في صراع حسم بطاقة التأهل للنهائي.

بينما تأهل باريس سان جيرمان بعد إبعاد بايرن ميونخ ووصل ريال مدريد لنصف النهائي على حساب بوروسيا دورتموند.

مواعيد مباريات نصف نهائي كأس العالم للأندية:

وتقام مباراة فلومينينس البرازيلي أمام تشيلسي غدا الثلاثاء في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة

ويلعب باريس سان جيرمان أمام ريال مدريد يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

ومن المقرر أن يلعب نهائي كأس العالم للأندية يوم الأحد 13 يوليو الجاري في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.