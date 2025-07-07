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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة تشيلسي ضد فلومينينسي البرازيلي في كأس العالم للأندية

تشيلسي
تشيلسي
القسم الرياضي

تتجه أنظار عشاق الكرة العالمية نحو أول مباراة من دور نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2025 المقامة حاليا في أمريكا بين تشيلسي وفلومينينسي البرازيلي.

ونجح فريق تشيلسي في الوصول لدور نصف النهائي بعد إقصاء بالميراس البرازيلي ليواجه فلومينينسي في صراع حسم بطاقة التأهل للنهائي.

موعد مباراة تشيلسي ضد فلومينينسي البرازيلي 

وتقام مباراة فلومينينس البرازيلي أمام تشيلسي غدا الثلاثاء في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

ومن المقرر أن تنقل مباراة تشيلسي ضد فلومينينسي البرازيلي عبر قناة dazn tv البريطانية الشهيرة.

بينما تقام المباراة الثانية من دور نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية بين باريس سان جيرمان وريال مدريد يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة العاشرة مساء 

وتأهل باريس سان جيرمان بعد إبعاد بايرن ميونخ ووصل ريال مدريد لنصف النهائي على حساب بوروسيا دورتموند.

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