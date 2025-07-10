كأس العالم للأندية.. نهائي تاريخي منتظر في نيوجيرس| تعرف على الموعد

تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم إلى ملعب ميتلايف ستاديوم في ولاية نيوجيرسي الأمريكية، مساء الأحد 13 يوليو، حيث تُقام المباراة النهائية المرتقبة لبطولة كأس العالم للأندية 2025، والتي ستجمع بين باريس سان جيرمان الفرنسي وتشيلسي الإنجليزي في صدام أوروبي مثير على أرض أمريكية.

موعد المواجهة الحاسمة

تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وسط ترقّب إعلامي وجماهيري واسع، نظراً لما تحمله المواجهة من طابع ثأري وتاريخي بين الفريقين، وسعي كل منهما لكتابة فصل جديد في تاريخه الكروي.

باريس سان جيرمان.. حلم اللقب العالمي الأول

يدخل نادي باريس سان جيرمان النهائي بمعنويات مرتفعة، بعد أداء مذهل في نصف النهائي حيث تغلّب على العملاق الإسباني ريال مدريد برباعية نظيفة، في مباراة تألق فيها الثنائي عثمان ديمبيلي وفابيان رويز، مقدّمين عرضًا هجوميًا نال إشادة الجميع.

ويأمل الفريق الباريسي في استثمار هذه اللحظة الذهبية لتحقيق أول لقب عالمي في تاريخه، ليكمل مسيرته الأوروبية الناجحة بإنجاز دولي طال انتظاره.

تشيلسي.. عودة إلى الواجهة الدولية

من جهته، تأهل نادي تشيلسي الإنجليزي إلى النهائي بعد فوز مستحق على فلومينينسي البرازيلي بنتيجة 2-0، في مباراة اتسمت بالانضباط التكتيكي والحسم في الفرص.

ويسعى “البلوز” إلى تأكيد عودتهم القوية إلى الساحة الدولية، وإضافة لقب جديد إلى خزائنهم، في استمرار لتاريخهم الحافل بالإنجازات على المستويين القاري والعالمي.

صراع القمة.. من يكتب التاريخ؟

بين طموح باريس لتحقيق أول تتويج عالمي، ورغبة تشيلسي في إثبات الهيمنة، يبقى السؤال مطروحًا: من يرفع الكأس في نيوجيرسي.



