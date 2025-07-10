استلم شقة بسعر 185 ألف جنيه فقط.. الإسكان تعلن مفاجأة على الهواء

أعلنت المهندسة مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن طرح المرحلة السابعة من مشروع "سكن لكل المصريين" تحت مسمى "سكن لكل المصريين 7"، مشيرة إلى أن المرحلة الجديدة تأتي استجابة لاحتياجات فئة من المواطنين الذين لم تشملهم الأولوية في إعلان "سكن لكل المصريين 5".

طرح كراسات الشروط إلكترونيًا بدءًا من 15 يوليو

وخلال مداخلة تليفزيونية عبر شاشة "إم بي سي مصر"، أوضحت مي عبدالحميد أن كراسات الشروط الخاصة بالمشروع ستكون متاحة إلكترونيًا للمواطنين اعتبارًا من 15 يوليو الجاري، وذلك لتسهيل إجراءات التقديم والوصول إلى أكبر شريحة من المتقدمين في مختلف المحافظات.

90 ألف وحدة جديدة و13 ألف وحدة جاهزة للتسليم الفوري

وكشفت رئيسة الصندوق أن الإعلان الحالي يشمل نحو 90 ألف وحدة سكنية تم تخصيصها خصيصًا للمواطنين الذين كانوا خارج الأولوية في الإعلان السابق، إضافة إلى طرح 13 ألف وحدة جاهزة للتسليم الفوري في عدد من المحافظات، موضحة أن أسعار تلك الوحدات تبدأ من 185 ألف جنيه وتصل إلى 400 ألف جنيه، بحسب الموقع والمساحة.

أنظمة سداد مرنة تبدأ من 25 ألف جنيه مقدمًا

وبيّنت عبدالحميد أن المقدم المطلوب للوحدات الجاهزة للتسليم الفوري يبدأ من 25 ألف جنيه، بينما تتطلب الوحدات المؤجلة التسليم مقدمًا قدره 50 ألف جنيه، على أن يتم تسليم تلك الوحدات خلال فترة تصل إلى 36 شهرًا، مؤكدة أن هذه السياسات تسعى لتلبية احتياجات مختلف الشرائح المستهدفة.

مساحات متنوعة وأنظمة تمويل تصل إلى 20 عامًا

وأضافت أن المساحات المتوفرة تتراوح ما بين 75 إلى 90 مترًا مربعًا، مع التركيز الأكبر على الوحدات ذات المساحة 90 مترًا، مشيرة إلى أن أنظمة السداد تشمل تقسيط المقدم على فترة التنفيذ، بينما يتم تقسيط باقي قيمة الوحدة على مدى 20 عامًا ضمن مبادرة التمويل العقاري المدعوم.

دعم نقدي غير مسترد يصل إلى 160 ألف جنيه

وأكدت عبدالحميد أن الدولة ما زالت تقدم دعمًا نقديًا مباشرًا غير مسترد على الوحدة الواحدة يصل إلى 160 ألف جنيه لمحدودي ومتوسطي الدخل، وذلك للتغلب على التحديات الناتجة عن ارتفاع معدلات الفائدة البنكية، موضحة أن فائدة التمويل العقاري في البرنامج لا تتجاوز 8% لمحدودي الدخل و12% لمتوسطي الدخل.

تعديل نسب الدعم لمواكبة القدرة الشرائية

وأشارت إلى أنه تم تعديل نسب الدعم المادي للمواطنين، بما يتناسب مع التغيرات الاقتصادية ومراعاة القدرة الشرائية للأسر ، خاصة في ظل الارتفاع العام في الأسعار، مؤكدة حرص الدولة على استمرار توفير السكن المدعوم بما يحقق الاستقرار الاجتماعي.

إقبال تاريخي في الإعلان السابق.. 589 ألف مواطن تقدموا

وفي سياق متصل، لفتت مي عبدالحميد إلى أن الإعلان السابق لمشروع "سكن لكل المصريين" شهد إقبالًا واسعًا وغير مسبوق، حيث تقدم نحو 589 ألف مواطن ودفعوا مقدمات الحجز، وهو ما يعكس حجم الطلب المتزايد على مشروعات الإسكان الاجتماعي المدعومة من الدولة، ويؤكد نجاح سياسات وزارة الإسكان في سد فجوة السكن لدى محدودي ومتوسطي الدخل.

وكانت قد أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في مصر عن بدء طرح كراسات الشروط الخاصة بالإعلان الثاني من المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 7" والموجهة للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، وذلك للعام 2025، والتي تمثل فرصة كبيرة للباحثين عن وحدات سكنية مدعومة ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي.

تحميل كراسة شروط سكن لكل المصريين 7 PDF

أصبح بإمكان الراغبين في التقديم، تحميل كراسة شروط سكن لكل المصريين 7 pdf لكل من محدودي ومتوسطي الدخل، حيث تم إتاحتها رسميًا عبر المواقع الإلكترونية الحكومية. يمكن تحميل الكراسة عبر الروابط التالية:

للمتوسطي الدخل: من خلال منصة مصر الرقمية أو عبر موقع صندوق الإسكان الاجتماعي

لمنخفضي الدخل: عبر نفس الروابط الرسمية السابقة بعد إنشاء حساب خاص بالمستخدم.

تفاصيل وحدات الطرح الجديد

بحسب ما أعلنه وزير الإسكان المهندس شريف الشربيني، فإن الطرح الجديد يشمل 113112 وحدة سكنية، تتضمن:

99792 وحدة جديدة تُطرح لأول مرة.

13320 وحدة سبق طرحها في إعلانات سابقة.

تتراوح مساحة الوحدات بين 75 مترًا إلى 90 مترًا، وتختلف أسعارها حسب حالة الإنشاء.

أسعار مقدم الحجز

الوحدات الجاهزة للتسليم: مقدم جدية الحجز يبلغ 25 ألف جنيه.

الوحدات تحت الإنشاء (تسليم خلال 36 شهرًا): مقدم جدية الحجز يبلغ 50 ألف جنيه.

استجابة لمطالب المواطنين

أعلنت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الصندوق استجاب للعديد من طلبات وشكاوى المواطنين ممن سبق لهم التقديم في إعلانات سابقة مثل "سكن لكل المصريين 5"، حيث تم:

السماح لهم بالتقديم مجددًا في الطرح الحالي.

تخفيض المصاريف الإدارية للعملاء السابقين.

تسهيل إجراءات استرداد مقدمات جدية الحجز.

الشروط والمتطلبات

ينبغي على المواطنين الراغبين في التقديم، تجهيز ما يلي:

استمارة حجز الوحدة السكنية.

إقرار التوقيع.

إيصال سداد مقدم جدية الحجز.

مستندات الحالة الاجتماعية أو الوظيفة (إن وجدت).

المستندات التي تسببت في رفض سابق لمن لم تنطبق عليهم الشروط.

المصاريف الإدارية

350 جنيهًا مصاريف إدارية.

350 جنيهًا مصاريف تسجيل.

إعفاء جزئي للعملاء السابقين على إعلان سكن لكل المصريين 5، حيث يسددون فقط 150 جنيهًا كمصاريف تسجيل.

التقديم الإلكتروني

لتجنب التكدس أمام مكاتب البريد، أتاح الصندوق تحميل كراسة الشروط والتقديم بالكامل عبر الإنترنت من خلال:

بوابة مصر الرقمية

موقع الصندوق الرسمي

الوحدات الصديقة للبيئة

تم لأول مرة إدخال وحدات "العمارة الخضراء" ضمن الطرح، وهي وحدات سكنية موفرة للطاقة وصديقة للبيئة، يتم تنفيذها في عدة مدن جديدة.

أماكن الوحدات المتاحة في سكن

تشمل المدن المطروحة بها الوحدات:

وحدات تحت الإنشاء (34128 وحدة):

أسوان الجديدة، بني سويف الجديدة، حدائق العاصمة، برج العرب الجديدة، العاشر من رمضان، 15 مايو، سوهاج الجديدة، قنا الجديدة، وأخميم الجديدة.

وحدات إسكان أخضر (54792 وحدة):

أكتوبر الجديدة، حدائق أكتوبر، بدر، السادات، طيبة الجديدة، العبور الجديدة، والمنيا الجديدة.

وحدات مخصصة لكافة المواطنين (9380 وحدة):

في محافظات البحيرة، الوادي الجديد، الدقهلية، المنيا، مطروح.

وحدات جاهزة للتسليم (12630 وحدة):

أسوان، بني سويف، أسيوط، الأقصر، الجيزة، الفيوم، المنوفية، قنا.

وحدات مخصصة للعملاء السابقين في مدن معينة:

شطا (دمياط)، الغردقة (البحر الأحمر).

موعد التقديم في سكن لكل المصريين 7

تم تحديد فترة التقديم لتكون من8 يوليو 2025 وحتى 7 أغسطس 2025، ويمكن خلالها سداد المبالغ المطلوبة والتسجيل عبر المنصات الإلكترونية الرسمية.

روابط مهمة لتحميل كراسة شروط سكن لكل المصريين 7

الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي: https://shmff.gov.eg.

منصة مصر الرقمية: https://digital.gov.eg.