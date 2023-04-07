استعراض الفرص بمصر أمام كبار مستثمري أمريكا | نشاط الهجرة في أسبوع

تنشر وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، تقريراً تسلط من خلاله الضوء على نشاط هذا الأسبوع للسفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، وذلك خلال الفترة من 1 أبريل إلى 7 أبريل وهو كالآتي:

1) في إطار مبادرة "ساعة مع الوزيرة"، التقت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة عددًا من أبناء الجالية المصرية في كل من "السويد والدنمارك وليتوانيا" عبر الفيديو كونفرانس، حيث أدارت السفيرة سها جندي حوارا مفتوحا معهم ورحبت بكل المقترحات الفاعلة من جانب المصريين في الخارج والاستفادة من خبراتهم المتميزة في شتى المجالات، معربة عن سعادتها للقائهم واستعدادها للعمل على دراسة كافة المقترحات التي تقدم بها أبناء الجالية، ومؤكدة حرصها على المتابعة المستمرة لما يطرحه أبناؤنا حول العالم، وأن وزارة الهجرة سند لكل المصريين حول العالم.

2) التقت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة دفعة الدبلوماسيين الجدد، بمقر المعهد الدبلوماسي، في إطار تعريفهم بجهود الدولة في ملفات الهجرة وما تقدمه الوزارة في مختلف الملفات، وذلك ضمن فعاليات البرنامج التدريبي 55 للملحقين الدبلوماسيين بحضور السفير وليد حجاج، مدير معهد الدراسات الدبلوماسية، و38 ملحقا دبلوماسيا. وقد أكدت الوزيرة للملحقين الدبلوماسيين أن مصر دولة عظيمة دبلوماسيا، ولها تاريخ مشرف، إذ تعد من أكبر الدول المؤثرة في صناعة القرار العالمي، وأنه ينبغي أن تنبع شخصياتهم من هذه الحضارة والتاريخ، وأن بلدنا لها قوة وريادة مستحقة، ونسعى على كل المحاور لإعادة هذه الريادة رغم الكوارث العالمية والأزمات المتلاحقة، ومن بينها الأزمة الاقتصادية وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

3) في إطار المبادرة الرئاسية "إحياء الجذور"، شاركت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة في حفل إفطار أقامه عدد من رموز الجالية الأرمينية في مصر، وذلك بحضور السفير هراتشيا بولاديان، سفير أرمينيا بمصر، ونيافة مطران الأرمن الكاثوليك، والدكتور أرمين مظلوميان رئيس الهيئة الوطنية الأرمينية، والسفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، والسفير عزت سعد محافظ الأقصر السابق، وكذلك سفراء دول اليونان وقبرص وكوبا وفنزويلا، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ. وقد أعربت الوزيرة عن سعادتها بمشاركتها في هذا الحفل بدعوة كريمة من الجالية الأرمينية بالقاهرة، مؤكدة أن "المصريين الأرمن" جزء لا يتجزأ من النسيج الوطني المصري ولعبوا دوراً مهمًا في تاريخ مصر الحديث وما زالوا يساهمون حتى الآن بشكلٍ مهم في توطيد العلاقات بين البلدين.

4) عقدت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة اجتماعا تشاوريا عبر الفيديو كونفرانس مع أعضاء المجلس التأسيسي الخاص بـ "شركة المصريين بالخارج للاستثمار"، وذلك بحضور الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وخبير صندوق النقد الدولي السابق. وقد أكدت الوزيرة لأعضاء المجلس التأسيسي على أهمية تنفيذ هذه الشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج باعتبارها مشروعا وطنيا وأحد أبرز مطالب المصريين بالخارج، وقالت سيادتها إن هذا الاجتماع إنما هو لمناقشة الخطوط العريضة لإقامة هذه الشركة وآلياتها والقطاعات التي ستعمل فيها.

5) في إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية، أعلنت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة انعقاد ثالث اجتماعات "اللجنة الوطنية الدائمة لمتابعة الطلاب المصريين بالخارج" لمناقشة بعض المعايير الاستثنائية للطلاب العائدين من روسيا وأوكرانيا، من أجل قبولهم بالكليات المناظرة بالجامعات الأهلية، وقد أكد السفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة للجاليات، أننا سنعمل جاهدين على ضمان مستقبل أولادنا والحرص على حياتهم في المقام الأول، مشيدا بجهود وزارة الخارجية منذ اندلاع الأزمة والتنسيق لسلامة أبناء الجالية المصرية في روسيا وأوكرانيا.

6) في إطار الاهتمام الخاص الذي توليه القيادة السياسية بالطلبة المصريين الدارسين بالخارج ورعايتهم في ظل التحديات التي تفرضها المستجدات على الساحة العالمية، دعت وزارة الهجرة بالتعاون مع وزارة التعليم العالي الطلاب العائدين من أوكرانيا -والراغبين في الالتحاق بالجامعات المصرية لاستكمال دراستهم في مصر ولم يتقدموا لامتحانات تحديد مستوى سابقة- لسرعة التسجيل؛ وذلك بهدف حصر أعداد العائدين مع إمكانية عقد امتحانات تحديد المستوى للمرة الرابعة والأخيرة تمهيدا لإلحاقهم بالجامعات.

7) أعلنت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة عن تيسيرات مفسّرة لشباب الدارسين بالخارج والتي تأتي في إطار تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن تشكيل لجنة وطنية دائمة لإدارة ومتابعة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، والتعاون والتنسيق بين وزارتي الهجرة والتعليم العالي والبنك المركزي والجهات المعنية، استجابة لما نقلته وزارة الهجرة من مطالب شباب الدارسين بالخارج، وفي إطار الإجراءات المتخذة حيال الطلاب الدارسين في روسيا بسبب تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، فيما يخص التحويلات النقدية.

8) وجهت جامعة الأزهر خالص الشكر والتقدير للسفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، لجهودها المخلصة في إعادة العالم الكبير الدكتور أحمد عمر هاشم من مالطا، ولما قامت سيادتها به من عمل دؤوب ومتابعة مستمرة مع الفريق الدبلوماسي في سفارة مصر بمالطا، وذلك تحت رعاية رئاسة الجمهورية، حيث تعرض العالم الكبير لوعكة صحية أثناء توجهه إلى الجزائر على متن طائرة مصر للطيران ما ادى إلى هبوط اضطراري للطائرة في مالطا، واستجابة لتوجيهات مشيخة الأزهر وفضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، قامت وزارة الهجرة بسرعة التحرك والمتابعة لإعادة العالم الجليل إلى أرض الوطن لاستكمال العلاج والإشراف الطبي في إحدى مستشفيات القاهرة.

9) استجابة للمصريين المقيمين بالخارج الذين قاموا بالتسجيل بمبادرة "سيارات المصريين بالخارج" قبل التعديلات الجديدة، أعلن مجلس الوزراء أنه يتم رد مبلغ الفرق بين ما تم سداده من الضرائب والرسوم قبل التعديلات بالزيادة عن المبلغ النقدي المستحق المحسوب إلى مقدم الطلب، ويكون الرد بالعملة الأجنبية ذاتها المسدد بها المبلغ وعلى الحساب ذاته المحول منه في الخارج، وذلك خلال 6 أشهر من تاريخ تقديم الطلب بذلك على النموذج المعد لهذا الغرض على الأبليكيشن، ويجوز بناءً على طلبه أن يكون رد المبلغ النقدي على حساب في أحد البنوك المصرية بالعملة الأجنبية، كما تم مد فترة استيراد السيارة إلى خمس سنوات بدلًا من سنة واحدة، علما بأن فترة التسجيل والسداد تم مدها من 4 شهور إلى 6 شهور، حتى 14 مايو 2023.

10) شارك الخبير المصرفي المصري وائل حسن، مستشار التمويل العقاري السابق في بنك جي بي مورجان تشيس، في الحملة التوعوية "مستثمرون مصريون بالخارج يجيبون: لماذا نستثمر في مصر؟"، التي أطلقتها وزارة الهجرة في إطار دورها للترويج للدولة المصرية وإنجازاتها وتحفيز جهود الاستثمار، وقد أشاد حسن بما يحدث في مصر من تطوير للبنية التحتية خلال العقد الأخير ما يعد أحد أهد أدوات جذب الاستثمارات، بجانب تكلفة الخامات التي تعد ضمن الأرخص عالميًا، كما أن هناك ثروة تعدينية متميزة في مصر في عدة محافظات، وهناك خامات تمتاز بها مصر ويمكن استخدامها في صناعات مختلفة كصناعات الأدوية ومواد البناء وصيانة الطرق السريعة وغيرها.

11) احتفت صحيفة "كاريزما" المصرية -الصادرة في الولايات المتحدة الأمريكية- بالزيارة التي قامت بها السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة لولاية كاليفورنيا ولقائها الموسع مع الجالية المصرية وحضور حملة دعم مستشفى 57357 بدعوة من شبكة ECN، وحفل الاستقبال الرسمي بمنزل السفير أحمد شاهين القنصل العام، ولقاء مجموعات من أصحاب التأثير في المجتمع بلوس انجلوس، واجتماع كبار المستثمرين بولايات الساحل الغربي ومناقشة المناخ الإيجابي والميزات التي تمنحها الدولة وفرص دعم الاستثمارات المباشرة في مصر، ولقاء كل من عمدة إيرفين وعمدة جلينديل ولقاء الجالية المصرية الأرمينية وكبار مستثمريها، والاجتماع باتحاد المصريين بالخارج بالولايات المتحدة الامريكية.