بالطقس الفرايحي.. الكنيسة تحتفل بعيد البشارة في جمعة ختام الصوم

احتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم الجمعة بعيد البشارة المجيد والذي يوافق الـ29 من برمهات، بالتزامن مع جمعة ختام الصوم، حيث أقيمت الصلوات والقداسات في مختلف الكنائس على مستوي الكرازة في مصر والخارج.

ومن المعتاد أن تصلي الكنيسة الأرثوذكسية جمعة ختام الصوم، حيث تقرأ النبوات وتقام صلوات القنديل العام، إلا أن هذا العام وبسبب تزامن عيد البشارة المجيد مع جمعة ختام الصوم، أعلن قداسة البابا تواضروس الثاني أن عيد البشارة سوف يأتي هذا العام في جمعة ختام الصوم، وأنه سيكون 29 برمهات، وبناء على قرار لجنة الطقوس بالمجمع المقدس التى يرأسها نيافة الأنبا بنيامين مطران المنوفية سيتم قراءة نبوات جمعة ختام الصوم اليوم الذي يسبقه، أي أمس الخميس، إلى جانب إقامة عشية عيد البشارة.

وأقيمت اليوم صلوات القنديل العام بالطقس الفريحي، وكذلك صلاة القداس بالطقس الفريحي، باعتبار عيد البشارة هو أصل كل الأعياد.

وعيد البشارة هو أول الأعياد، من حيث ترتيب أحداث التجسد فلولا البشارة وحلول السيد المسيح في بطن العذراء ما كانت بقية الأعياد، لذلك الآباء يسمونه رأس الأعياد والبعض يسمونه نبع الأعياد أو أصل الأعياد.

من ناحية أخري، استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة، وفدا من الرهبان والراهبات من دير سانت أنسيلمو في العاصمة الإيطالية روما، التابعين لنظام الرهبنة البندكتية، الذين أتوا إلى مصر لزيارة مجموعة من أديرتنا القبطية.

رحب بهم قداسة البابا تواضروس الثاني وحدثهم عن تاريخ مصر والكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وكذلك عن تاريخ وآباء الرهبنة القبطية.

وشكر رئيس الوفد الأب فرناندو ريفاس قداسة البابا تواضروس على إتاحة فرصة لقاء قداسته، وأعرب عن سعادته بما رآه في الأديرة القبطية التي تباركوا بزيارتها.

وقدم لهم قداسة البابا تواضروس الثاني في نهاية اللقاء هدايا تذكارية عبارة عن بعض المنتجات اليدوية من صنع رهبان وراهبات بعض من الأديرة القبطية، والتقطوا مع قداسته صورًا تذكارية.

وأعلن قداسة البابا تواضروس الثاني عن توقف اجتماع الأربعاء الأسبوعي خلال أسبوع الآلام وحتى انتهاء فترة الخمسين المقدسة، على أن يُستَأنَف الاجتماع مع بداية صوم الآباء الرسل، في الإسكندرية.