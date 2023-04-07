عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بالطقس الفرايحي.. الكنيسة تحتفل بعيد البشارة في جمعة ختام الصوم

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

احتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم الجمعة بعيد البشارة المجيد والذي يوافق الـ29 من برمهات، بالتزامن مع جمعة ختام الصوم، حيث أقيمت الصلوات والقداسات في مختلف الكنائس على مستوي الكرازة في مصر والخارج.

 

ومن المعتاد أن تصلي الكنيسة الأرثوذكسية جمعة ختام الصوم، حيث تقرأ النبوات وتقام صلوات القنديل العام، إلا أن هذا العام وبسبب تزامن عيد البشارة المجيد مع جمعة ختام الصوم، أعلن قداسة البابا تواضروس الثاني أن عيد البشارة سوف يأتي هذا العام في جمعة ختام الصوم، وأنه سيكون 29 برمهات، وبناء على قرار لجنة الطقوس بالمجمع المقدس التى يرأسها نيافة الأنبا بنيامين مطران المنوفية سيتم قراءة نبوات جمعة ختام الصوم اليوم الذي يسبقه، أي أمس الخميس، إلى جانب إقامة عشية عيد البشارة.

 

وأقيمت اليوم صلوات القنديل العام بالطقس الفريحي، وكذلك صلاة القداس بالطقس الفريحي، باعتبار عيد البشارة هو أصل كل الأعياد.

 

وعيد البشارة هو أول الأعياد، من حيث ترتيب أحداث التجسد فلولا البشارة وحلول السيد المسيح في بطن العذراء ما كانت بقية الأعياد، لذلك الآباء يسمونه رأس الأعياد والبعض يسمونه  نبع الأعياد أو أصل الأعياد.

 

من ناحية أخري، استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة، وفدا من الرهبان والراهبات من دير سانت أنسيلمو في العاصمة الإيطالية روما، التابعين لنظام الرهبنة البندكتية، الذين أتوا إلى مصر لزيارة مجموعة من أديرتنا القبطية.

 

رحب بهم قداسة البابا تواضروس الثاني وحدثهم عن تاريخ مصر والكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وكذلك عن تاريخ وآباء الرهبنة القبطية.

 

وشكر رئيس الوفد الأب فرناندو ريفاس قداسة البابا تواضروس على إتاحة فرصة لقاء قداسته، وأعرب عن سعادته بما رآه في الأديرة القبطية التي تباركوا بزيارتها.

 

وقدم لهم قداسة البابا تواضروس الثاني في نهاية اللقاء هدايا تذكارية عبارة عن بعض المنتجات اليدوية من صنع رهبان وراهبات بعض من الأديرة القبطية، والتقطوا مع قداسته صورًا تذكارية.

 

وأعلن قداسة البابا تواضروس الثاني عن توقف اجتماع الأربعاء الأسبوعي خلال أسبوع الآلام وحتى انتهاء فترة الخمسين المقدسة، على أن يُستَأنَف الاجتماع مع بداية صوم الآباء الرسل، في الإسكندرية.

عيد البشارة جمعة ختام الصوم القداسات القنديل العام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبوط غير مسبوق يضرب الدولار عالميًا|وهذا سعره مقابل الجنيه الآن بعد التراجع

480 جنيهًا.. هزة قوية تضرب أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن مفاجأة

أمطار رعدية تضرب البلاد.. تحذير عاجل من الأرصاد: الجو هيقلب فجأة

بكاء وصراخ .. انهيار بنات شيرين الطحان في جنازتها | صور

عملوها الإخوات وخلّصوا على بعض وقت السحور.. والأم مكفّهاش الفُرجة وقتلت ابنها

نجيب ساويرس يوجه رسالة إلى فريق عمل مسلسل جعفر العمدة

إلغاء التصريح | نداء عاجل من السلطات السعودية لجميع المعتمرين

التصنيف العالمي للأندية.. الأهلي يتراجع 51 مركزا.. وترتيب صادم للزمالك.. تفاصيل

ترشيحاتنا

رئيس جامعة الأزهر يتابع إفطار الطلاب غير المقيمين بالمدن الجامعية

دعاء الإفطار يوم الجمعة في رمضان.. بـ13 كلمة يسد الله عنك ديونك

مفتى الجمهورية: يجوز للمرأة العمل وكيلًا للنيابة وقاضية بشروط.. فيديو

أوقفوا الأعمال الاستفزازية | دعوة رسمية من بريطانيا بعد عنف الاحتلال بالأقصى

الرئيس عن المحاور المرورية : بتكلف كتير بس هتوفر فى الوقود ومصالح الناس

لمدمني الحلويات..5 طرق تساعد على التوقف عن تناول الشكولاتة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

روجينا: كنت خائفة من دور ستهم.. ولم أهدأ إلا بوجود أشرف زكي بجانبي |حوار 1

عربية عامله حادثة.. فاتورة صالون تجميل بـ43 ألف جنيه تتصدر الترند

احترس منها.. أطعمة ومشروبات تزيد متاعب الصيام

رفضت المتاجرة بمرضها .. شيرين الطحان واجهت مضاعفات خطيرة بسبب السرطان

فيديو

استحملت ما فيه الكفاية في هذا الوسط.. فنانة شهيرة تعتزل الفن وتعمل مضيفة طيران

وعقوبات صارمة تنتظره.. بيراميدز يدرس الانسحاب من نهائي كأس مصر أمام الأهلي

سر ارتفاع درجة حرارة الكوكب.. بقع شمسية كبيرة تواجه الأرض

رحيل هادئ في أيام المغفرة.. وداعا الفنانة والإعلامية شيرين الطحان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب : أنوار الفاتحة (6) مالك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب ليسوا أصدقاء

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: تفاهة العقول بين العته والجنون

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (5) الرَّحمن الرَّحيم

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: سلوكيات فى رمضان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: حقوق الإنسان الأمريكاني

د.احمد فخرى

د. أحمد فخري يكتب: سيكولوجية المقالب مابين الفكاهة والسادية

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (4) رب العالمين

اﻟﻤﺰﻳﺪ