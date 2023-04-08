بأسلوب الخطف .. حبس عصابة سرقة متعلقات المواطنين بالقاهرة

قررت جهات التحقيق بالقاهرة، حبس تشكيل عصابى، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بتخصص نشاطهم الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف والمغافلة" بالقاهرة.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل عنها للتوصل لملابساتها.

وكان قد ضبط رجال أمن القاهرة عناصر تشكيل عصابى تخصص فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف والمغافلة" ، وتولت النيابة التحقيق .

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة قسم شرطة السلام بالقاهرة بالتردد على أحد محلات بيع الهواتف المحمولة بدائرة القسم وعرض هاتفى محمول للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتهما الحقيقية ، تم إستهدافهما وضبطهما وبحوزتهما هاتفى محمول "مجهولى المصدر" .

وبمواجهتهما إعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف والمغافلة" وأقرا بإرتكاب (6) وقائع سرقة بذات الأسلوب.

وتم بإرشادهما ضبط باقى الهواتف المستولى عليها لدى عميلهما "سيئ النية" مقيم بدائرة القسم .

وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الهواتف وإتهموهما بالسرقة، وقرر 5 أشخاص من المجنى عليهم بعدم سابقة تحريرهم محاضر بوقائع السرقة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.