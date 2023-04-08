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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بأسلوب الخطف.. حبس شخص تخصص في سرقة متعلقات المواطنين بالقاهرة

حبس
حبس

قررت جهات التحقيق بالقاهرة، حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بتخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف والمغافلة" بالقاهرة.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل عنها للتوصل لملابساتها.

وكان قد ضبط رجال أمن القاهرة أحد الأشخاص بالقاهرة لمزاولته نشاط إجرامى تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "المغافلة" ، بعد ان أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص مقيم بمحافظة الجيزة بالتردد على محلات بيع الهواتف المحمولة بدائرة القسم وعرض هواتف محمولة للبيع بثمن بخس لا يتناسب مع قيمتهم الحقيقية.

تم إستهدافه وأمكن ضبطه وبحوزته 3 هواتف محمولة "مجهولين المصدر" .

وبمواجهته إعترف بمزاولته نشاط إجرامى تخصص فى سرقة الهواتف من المواطنين بأسلوب "المغافلة" وأقر بأن المضبوطات حيازته من متحصلات نشاطه الإجرامى.

بإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات، وإتهموه بالسرقة وقرروا بعدم سابقة تحريرهم محاضر بوقائع السرقة تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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