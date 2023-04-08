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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس تاجر أقراص مخدرة في منشاة ناصر بالقاهرة

الأقراص المخدرة
الأقراص المخدرة

قررت نيابة منشأة ناصر الجزئية، حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بمزاولة نشاطاً إجرامياً فى مجال الاتجار بالأقراص المخدرة مُتخذاً من دائرة قسم شرطة منشأة ناصر محل سكنه مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل عنها للتوصل لملابساتها.

وكان قد ضبط رجال أمن القاهرة شخص لقيامه بمزاولة نشاطاً إجرامياً فى مجال الإتجار بالأقراص المخدرة مُتخذاً من دائرة قسم شرطة منشاة ناصر محل سكنه مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة منشاة ناصر قيام أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة القسم بمزاولة نشاطاً إجرامياً فى مجال الإتجار بالأقراص المخدرة مُتخذاً من محل سكنه مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

تم إستهدافه وضبطه حال تواجده بمحل سكنه وبحوزته (1140 قرصًا مخدرًا من أقراص "الباركينول ، الأموتريل" – مبلغ مالى).

وبمواجهته اعترف بحيازته للأقراص المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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