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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم بالبحيرة

حادث تصادم بالبحيرة
حادث تصادم بالبحيرة

أصيب قبل قليل، عدد 4 أشخاص بكسور وجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسد، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة نارية توك توك بالطريق الزراعي أمام قرية بردلة مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابين للمستشفي المركزي لتلقي العلاج اللازم.

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تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز سرطة كفرالدوار، يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة نارية توك توك بالطريق الزراعةدى أمام قرية بردلة، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف لموقع البلاغ.

بالفحص تبين إصابة كلا من، "منصور نبوي محمد" 12 عاما، "عزيزة رمضان احمد" 32 عاما، "شهد محمد رمضان" 15 عاما، و"هناء محمد رضا" 35 عاما، وجميعهم مقيمين بكفرالدوار، ومصابين بكسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسد، وتم نقل المصابين لمستشفى كفر الدوار لتلقي العلاج اللازم.

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