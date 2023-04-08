ماتيلا.. أميرة أديب تحتفل بعرض مسلسلها الجديد.. صور

احتفلت الفنانة أميرة أديب وسط جمهورها بالعرض الأول للحلقة الثالثة من مسلسلها الجديد "ما تيلا" الذي تشارك به خلال الموسم الرمضاني عبر مواقع التواصل الاجتماعي، و يتكون العمل من 4 حلقات، يتم طرح حلقة كل أسبوع، تقوم خلالها أميرة بمغامرة مختلفة مع أشخاص لا تعرفهم من مصر وخارجها.

وتقول أميرة أديب: حاولت المشاركة خلال الموسم الرمضاني الجاري بعمل مختلف، يساعد على التواصل بين الاشخاص و بعضهم البعض، فقمت بوضع افكار الحلقات، و بدأت تنفيذها على الفور، والهدف من ذلك هو ان نقول اننا جميعنا شبه بعض، حتى لو من بلدان و بيئة مختلفة.

وأضافت أميرة أديب: قمت بعمل عرض أول للحلقة الثالثة وسط الجمهور كعرض فيلم سينمائي، وفتحت باب الحجز، و بالفعل حضر 120 شخص، تم تقسيمهم على حفلتين، كما طلبت منهم كتابة أمنياتهم، و المغامرة التي يريدون تجربتها، وكيف يمكنني تحقيق تلك الامنية خلال الفترة المقبلة.

أعمال أميرة أديب

الجدير بالذكر أن آخر أعمال أميرة أديب كان مسلسل "مين قال" الذي تم عرضه في رمضان الماضي، وشاركها في البطولة أحمد داش، جمال سليمان، نادين، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته في مسلسل "نقل عام" أمام الفنان الكبير محمود حميدة.

أميرة أديب وانطلاقتها

وكانت أميرة أديب، قد حققت شهرة كبيرة علي مواقع التواصل الاجتماعي خلال فترة انتشار فيروس كورونا، وهي الفترة التي كانت تدرس فيها التمثيل في لوس انجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، وعادت إلى مصر بعد بسبب عمليات الإغلاق وتعليق الطيران في العالم.

بدأت أميرة أديب، أول أعمالها الدرامية، من خلال مسلسل "ولاد ناس"، مع الفنان أحمد وفيق، رانيا فريد شوقي، صبري فواز، وفاء صادق، و مجموعة من الوجوه الصاعدة، كما شاركت في مسلسل "تحقيق" الذي بدأ عرضه مؤخرا علي منصة watch it، مع الفنان أحمد مالك وهدى المفتي، خالد أنور، ومجموعة من الوجوه الشابة.

أميرة أديب تحتفل بمسلسلها

أميرة أديب تحتفل بمسلسلها

أميرة أديب تحتفل بمسلسلها

أميرة أديب تحتفل بمسلسلها

أميرة أديب تحتفل بمسلسلها

أميرة أديب تحتفل بمسلسلها

أميرة أديب تحتفل بمسلسلها

أميرة أديب تحتفل بمسلسلها

أميرة أديب تحتفل بمسلسلها

أميرة أديب تحتفل بمسلسلها

أميرة أديب تحتفل بمسلسلها