مرتضى منصور يعلن رحيل 12 لاعبا عن الزمالك بنهاية الموسم

كشف مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، مفاجأة بشأن رحيل مجموعة من اللاعبين عن صفوف الفريق الكروي، بنهاية الموسم الرياضي الحالي.

وقال مرتضى منصور، في تصريحات لقناة نادي الزمالك: "سبق وأكدت رحيل 4 لاعبين، لكن ممكن العدد يكون 12 لاعبا، ال 4 لاعبين كانوا بناء على قرار فيريرا.

وأضاف: "المدرب الجديد سيحدد اللاعبين الراحلين، بالتالي العدد من الممكن أن يتزايد أو يقل، وسيتم تنفيذ جميع طلبات الجهاز الفني".

ويستعد الزمالك لمواجهة البنك الأهلي، اليوم الأحد، في الجولة 24 من عمر الدوري الممتاز.



ويحتل الزمالك المركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 33 نقطة، فيما يمتلك البنك الأهلي 17 نقطة بالمركز 16.

يذكر أن البنك الأهلي كان قد تغلب على الزمالك مؤخرا بثلاثية نظيفة، في مباراة جمعتهما بدور ال16 من كأس الرابطة.