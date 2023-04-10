نشرة المرأة والصحة.. شاهد وداد جعفر العمدة في الجيم وعصائر طبيعية تؤدي لكارثة صحية

نشر موقع “صدى البلد”، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

تصدرت الفنانة جوري بكر والتي جسدت شخصية وداد بمسلسل جعفر العمدة والتي اشتهرت بعد هذه الشخصية في رمضان ٢٠٢٣.

وكانت جوري أثارت السوشيال ميديا في الحلقات الأخيرة من مسلسل جعفر العمدة وقد اشتهرت جوري باسم وداد

العصائر الطبيعية من المشروبات التي يعشق الكثير من الأشخاص تناولها، وعلى الرغم من فوائده الصحية واحتوائها على العديد من العناصر الغذائية التي يحتاجها جسم الإنسان فإن عدم اختيارها بعناية خطر يهدد صحتك.

كشفت أحدث الدراسات والخبراء أن تناول العصائر الطبيعية يمكن أن تهدد صحتك بسبب المكونات المستخدمة في تحضير العصير مما يجعله يؤثر على صحتك بالسلب.