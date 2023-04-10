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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة.. شاهد وداد جعفر العمدة في الجيم وعصائر طبيعية تؤدي لكارثة صحية

صدى البلد

نشر موقع “صدى البلد”، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

بملابس حمراء.. فيديو وداد جعفر العمدة في الجيم يشعل السوشيال ميديا| شاهد

 

تصدرت الفنانة جوري بكر والتي جسدت شخصية وداد بمسلسل جعفر العمدة والتي اشتهرت بعد هذه الشخصية في رمضان ٢٠٢٣.

 

وكانت جوري أثارت السوشيال ميديا في الحلقات الأخيرة من مسلسل جعفر العمدة وقد اشتهرت جوري باسم وداد 

 

تناول العصائر الطبيعية بهذه الطريقة كارثة صحية.. احذر

 

العصائر الطبيعية من المشروبات التي يعشق الكثير من الأشخاص تناولها، وعلى الرغم من فوائده الصحية واحتوائها على العديد من العناصر الغذائية التي يحتاجها جسم الإنسان فإن عدم اختيارها بعناية خطر يهدد صحتك.

كشفت أحدث الدراسات والخبراء أن تناول العصائر الطبيعية يمكن أن تهدد صحتك بسبب المكونات المستخدمة في تحضير العصير مما يجعله يؤثر على صحتك بالسلب. 

 

 

نشرة المرأة والصحة جعفر وداد جعفر العمدة الفنانة جوري بكر مسلسل جعفر العمدة جعفر العمدة رمضان ٢٠٢٣

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نشرة المرأة والصحة.. شاهد وداد جعفر العمدة في الجيم وعصائر طبيعية تؤدي لكارثة صحية

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