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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

محلية النواب توافق من حيث المبدأ على مشروع تعديل قانون الجبانات

النائب أحمد السجيني
النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الادارة المحلية

وافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من النائب محمد جبريل و(60) نائباً (أكثر من عُشر أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 1966 في شأن الجبانات.

وأشار النائب مقدم مشروع القانون، إلى أن مشروع القانون يهدف إلى مسايرة التغييرات الاجتماعية والصحية والقانونية التي طرأت على المجتمع المصري وأصبح لزاماً أن تمتد التعديلات إلى هذا القانون لتنظيم الاختصاصات، وإنشاء وصيانة وإلغاء الجبانات وتعديل الرسوم المقررة بما يتناسب مع تغيرات المجتمع الحالية.

كما تطرق مشروع القانون إلى ضرورة تشديد العقوبات القانونية على كل من تسول له نفسه الاستيلاء على مقابر الغير أو نبش المقابر بغرض إخفاء جرم وحوكمة التصرف في الجبانات وتكون للدولة اليد العليا، وتغير السلطة المختصة بإدارة الجبانات وتعظيم دور وزارة التنمية المحلية.

وأوضح المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة، أنه وردت للجنة ملاحظات على مشروع القانون من خلال وزارات العدل والمالية والصحة.

ووافقت الوزارات المعنية، على مشروع القانون من حيث المبدأ مع التأكيد على وجود ملاحظات على مواد مشروع القانون سيبدونها خلال المناقشات.

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