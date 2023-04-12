ظهرت بورشه كاريرا جي تي لأول مرة في طراز عام 2004 ، وأصبحت واحدة من أكثر السيارات الخارقة شهرة في منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين إلى جانب فيراري إنزو ومرسيدس SLR ماكلارين.

من النادر جدًا رؤية واحدة في الأماكن العامة ، وبالتالي ، فإن عمليات الاسترجاع أكثر ندرة، لهذا السبب لفت انتباهنا هذا الاستدعاء الجديد من بورشه بخصوص تعليق كاريرا جي تي.

سحب بورشه كاريرا جي تي بسبب مشاكل في نظام التعليق

يُحسب لشركة بورشه أنه لا يوجد أي ذكر لأي حوادث تتعلق بمكونات التعليق التي تحتوي على مشاكل، ناهيك عن الإصابات، تم إدراج كاريرا جي تي 489 في قائمة الاستدعاء لأمريكا الشمالية ، والتي تم إدراجها في قائمة حملة الاستدعاء رقم 23V-241 مع الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة (NHTSA) ، في سحب أمريكا الشمالية ، والتي تشكل غالبية 675 سيارة تم بيعها للمشترين في الولايات المتحدة وكندا.

تتعلق المشكلة بالمفاصل الكروية التي تربط مكونات تعليق عظم الترقوة، وفقًا لبورش ، فإن هذه المكونات مصنوعة من مادة لا توفر "مقاومة كافية للتآكل الناتج عن الإجهاد بين الخلايا عند تعرضها للملح والضغط الميكانيكي على مدى عمر الخدمة"، ونتيجة لذلك يمكن أن تتصدع المفاصل وربما تؤدي إلى فشل ظام التعليق.

وفقًا لإعلان الاستدعاء، اكتشفت بورشه بشكل غير متوقع هذه المشكلة أثناء فحص روتيني للسيارة في آب (أغسطس) 2019 ، كانت سيارة أحد العملاء مع بورشه لخدمة غير ذات صلة عندما تم العثور على مفاصل كروية مكسورة من جانب واحد، لم يجد تحقيق لاحق في المفاصل الأخرى أي ضرر، وشرعت بورشه في إجراء تحقيق أكثر شمولاً لتحديد ما إذا كان هذا حادثًا منهجيًا أم منعزلاً ، ولكن نظرًا للندرة الشديدة لسيارة كاريرا جي تي ، فمن الواضح أن ذلك لم يكن سهلاً.

بحلول نهاية مارس 2023 ، جمعت بورشه بيانات كافية لإصدار استدعاء "بدافع الحذر الشديد"، لم يتم العثور على مركبات أخرى بها مفاصل تالفة، لكن بورشه لاحظت وجود مستوى أعلى من التآكل السطحي في المواقع التي يتم فيها استخدام ملح الطريق على نطاق واسع. لا يوجد ذكر لما إذا كانت هذه السيارات قد تم قيادتها في ظروف الشتاء، ولكن بقايا الملح يمكن أن تستمر بالتأكيد على الطرق الجافة لفترة طويلة بعد زوال الثلج.

لا تتوفر قطع غيار بورش حتى الآن. يهدف هذا الإصلاح إلى تصنيع مكونات جديدة باستخدام مواد عالية الجودة ، لكن صانع السيارات سيفحص السيارات أولاً لتحديد ما إذا كان هناك تآكل غير طبيعي. إذا كان الأمر كذلك ، فسيتم نصح المالكين بعدم قيادة سياراتهم حتى يتوفر التعديل التحديثي.