حالة نادرة.. تسجيل أول وفاة عالميا بإنفلونزا الطيور لامرأة بالصين|فيديو

عرضت فضائية “ العربية ” تقريرا عن إعلان منظمة الصحة العالمية عن أول حالة وفاة بسبب أنفلونزا الطيور في الصين.

وأوضح التقرير أن فيروس انفلونزا الطيور H3N8 بدأ ينتشر في العالم منذ عام 2022 ولم يسجل أي وفيات من قبل ولكن تم تسجيل 3 إصابات في الصين.

وتابع التقرير أن حالة الوفاة بإنفلونزا الطيور كانت لامرأة صينية تبلغ من العمر 56 عاما وتعاني من أمراض مزمنة.

وأكمل التقرير أن السيدة المتوفاة أصيبت بنوع من إنفلونزا الطيور تندر الإصابة به بين البشر، وذلك بعد مخالطتها لدواجن حية قبل ظهور المرض.

ولفت التقرير إلى أن منظمة الصحة العالمية أكدت أن السيدة المتوفاة لم تنقل العدوى لأي من المخالطين لها.