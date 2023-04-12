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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الإعلان عن إجراء سعودي مهم للراغبين في الاعتكاف بالحرمين الشريفين

المسجد الحرام
المسجد الحرام

 اتاحت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الحصول على بطاقة دخول الاعتكاف للراغبين عبر "توكلنا" حيث تم إعداد جميع الخدمات والتسهيلات لاستقبال المعتكفين.

وقالت رئاسة الحرمين عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر؛ إن إدارة تقنية المعلومات بشؤون الحرمين، بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، اتاحت الحصول على بطاقة تصريح دخول الاعتكاف من خلال تطبيق توكلنا "خدمات".

من جانبه؛ أوضح مدير إدارة تقنية المعلومات بشؤون الحرمين وهيب المطرفي، أنه يمكن الحصول على بطاقة دخول الاعتكاف عبر الدخول على المحفظة الرقمية في تطبيق توكلنا، واستعراض البطاقة ومعرفة حالتها وتفاصيلها من خلال رمز الاستجابة السريعة QR.

بدوره بين الوكيل المساعد للشؤون التقنية والتحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي، رائد المطرفي، أن التعاون يأتي لتكامل الخدمات مع منصة توكلنا خدمة للحرمين الشريفين وقاصديهما، مشيراً إلى أن الخدمات تأتي مواكبة لرؤية المملكة 2030 في تقديم أرقى الخدمات للحرمين الشريفين وقاصديهما.

 

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