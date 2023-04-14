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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اليابان تعثر على جزء من المروحية المختفية

اليابان تعثر جزء
اليابان تعثر جزء من المروحية المختفية

تمكنت قوات الدفاع الذاتي اليابانية، اليوم الجمعة، من العثور على جزء من مروحية اختفت الأسبوع الماضي، وعلى متنها عشرة أفراد، في المياه جنوب جزيرة أوكيناوا اليابانية.

ووفقا لوكالة انباء كيودو اليابانية، قال مصدر حكومي، اليوم الجمعة، إن كاميرا تعمل تحت الماء رصدت ما يبدو أنه جزء من مروحية قوات الدفاع الذاتي البرية المفقودة، شمال شرقي جزيرة إرابو التي يربطها جسر بجزيرة مياكو.

وتستعد قوات الدفاع الذاتي لإرسال غواصين إلى الموقع للتأكد من التفاصيل.

وعكفت سفن تابعة لقوات الدفاع الذاتي، مزودة بأجهزة سونار، على البحث في المنطقة حيث اختفت المروحية بعد إقلاعها من جزيرة ميياكوجيما بمحافظة أوكيناوا في 6 أبريل.

واختفت المروحية من شاشات الرادار على بعد نحو ثلاثة كيلومترات شمال شرق جزيرة أخرى قريبة.

وعثر فريق البحث والإنقاذ بالفعل على خوذة وجزء من خزان وقود وشفرة مروحة في مياه المنطقة. 

اليابان الرادار مروحية الدفاع أوكيناوا

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