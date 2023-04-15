بيبو عن مباراة 6- 1 الشهيرة: عجرفة الزمالك هي سبب المكسب

قال نجم الأهلي السابق، خالد بيبو: “طلعت فى ناشئين السويس ولعبت صغير وأنا عمري 16، وأكبر مكافأة خدتها كانت 750 جنيه، وكنت محوشهم ومبسوط بيهم أوي”.

وعن مباراة الأهلي والزمالك المعروفة، وفوز الأهلي 6 أهداف مقابل هدف واحد من قبل الزمالك، أوضح خالد بيبو، خلال حواره ببرنامج “رأي عام” المذاع عبر فضائية “تن”: “كان الكلام كله فى الجرائد قبل المباراة أن الزمالك هيكسب 3 و4 والأمور بالنسبة للنادي الزمالك كانت أفضل، وهم كانوا فرقة فيها أسماء كبيرة ”.

وتابع خالد بيبو: “أى مباراة بين الأهلي والزمالك أمنية أى لاعب أنه يجيب هدف، لأن يكون لها قيمة لدي الجماهير، واحنا استفدنا من الكلام اللي بيقولوا بشير من عجرفة الزمالك، وإحساسهم أن الماتش سهل”.