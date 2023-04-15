تفعيل لجان المشاركة المجتمعية فى مبادرة "تكاتفنا حياة" بأسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على أهمية تفعيل المشاركة المجتمعية بين كافة فئات المجتمع وبالتعاون مع القيادات التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدنى وذلك لتنفيذ برامج التنمية واستكمال دور الدولة فى النهوض بالمجتمع وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ضمن خطة الدولة للتنمية المستدامة وتنفيذ رؤية مصر 2030 .. جاء ذلك خلال لقائه نفيسة عبد السلام مسئول المشاركة المجتمعية بالمحافظة .

واستعرض المحافظ – خلال اللقاء – اهداف وخطوات تنفيذ مبادرة " تكاتفنا حياة " والتى اطلقتها المشاكة المجتمعية بالمحافظة تفعيلا لقرار المحافظ رقم 3376 لسنة 2022 والخاص بتفعيل لجان المشاركة المجتمعية بجميع القطاعات بالتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية والشعبية .

وأوضح محافظ أسيوط ان مبادرة " تكاتفنا حياة " تهدف الى تعريف طلاب المدارس والجامعات بالمشروعات القومية بالمحافظة ومشروعات المشروع القومي لتطوير الريف المصري والتنسيق مع الهيئة العامة لتعليم الكبار لبدء حملات لمحو الامية بالتنسيق مع الشباب بالقري والمراكز والتنسيق جامعتي اسيوط والازهر وكلا من نقابة الصيادلة والاطباء ومعامل التحاليل لدعم الاسر الاكثر احتياجا التي يتم رصدها او تنشر حالاتها علي مواقع التواصل الاجتماعي ، اضافة لعمل حملات تهدف لدعم مرضي معهد الاورام والتنسيق مع المركز الاقليمي لنقل الدم لتكثيف الحملات للتبرع بالدم والبدء في توجيه المجتمع بجميع طوائفه للوقوف الي جانب الاسر من خلال المساهمة بتوفير المستلزمات الغذائية من خلال المعارض الغذائية خاصة بعد شهر رمضان الكريم والتنسيق لبدء عرض المنتجات الحرفية في كل المراكز واستقبال بيانات الاسر التي ترغب فى تعلم حرفة او التي لديها رغبة فى المشاركة في عرض المنتجات او التدريب علي ريادة الاعمال والتنسيق لبدء حملات النظافة بالمراكز والمدن ومشاركة الشباب والجمعيات والتنسيق مع الشباب والرياضة والثقافة والبيئة لدعم التكاتف المجتمعي من خلال فعاليات ثقافية ورياضية " ما رثون شبابي ، زراعة اشجار وحملات نظافة وتجميل " وذلك بالشراكة والتعاون مع مختلف الجهات التنفيذية ومديريات الخدمات ورؤساء المراكز والاحياء والجمعيات الاهلية ومؤسسات المجتمع المدنى بالمحافظة .



وناشد المحافظ كافة فئات المجتمع وخاصة الشباب والمرأة بالمشاركة فى لجان المشاركة المجتمعية من خلال تسجيل البياتات على الرابط التالى https://forms.gle/PQ6RPmXkZJMvGPS46

والتواصل المباشر مع لجنة المشاكة المجتمعية بالمحافظة للمشاركة فى المبادرات المختلفة بالمحافظة، لافتا الى إنه يجرى تنسيق الجهود لإحياء مبادرة القرية المنتجة وتنمية التكتلات الاقتصادية بقرى ومراكز المحافظة لتشجيع الاستثمار وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية والبشرية التي تذخر بها المحافظة وتمكين المرأة اقتصادياً فضلًا عن احياء الحرف التراثية والمنتجات اليدوية التي تتميز بها المحافظة ودعم أصحاب تلك الحرف والسيدات وذوي الهمم من المستفيدات بالمشروعات المدرة للدخل التي يتم توزيعها بالمحافظة كالأفران المنزلية بمشتملاتها وماكينات الخياطة والافران المنزلية من خلال مساعدتهم في تسويق منتجاتهم وتوفير الأماكن المناسبة لإقامة المعارض المؤقتة والدائمة بالمجان في المحافظة لعرض منتجاتهم ، مشيراً إلى أهمية تضافر الجهود بين كافة المؤسسات والهيئات والجهات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني في المساهمة في تنظيم معارض ودعم الأسر ومساندتهم من أجل حياة ومعيشة لائقة بكافة الطرق الممكنة مؤكدًا على عقد لقاءات متكررة ومستمرة مع مسئولي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومسئولي بعض مؤسسات المجتمع المدني والتضامن الاجتماعي لحثهم على اتخاذ خطوات جادة نحو تقديم الدعم اللازم لصغار الحرفيين والمنتجين.