فريقا أحمد زيدان ويوسف شعبان في نهائي الدورة الرمضاني الثانية لتنسيقية شباب الأحزاب

تأهل فريق الراحل النائب أحمد زيدان، بقياده النائبة أميرة العادلي، إلى نهائي الدورة الرمضانية الثانية التي تنظمها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لأعضائها خلال الشهر الكريم، وذلك بعد الفوز على فريق " تحيا مصر " في الوقت الأصلي للمباراة.



ومن المقرر أن يلتقي فريق " أحمد زيدان " في النهائي غداً، الأحد، مع فريق الراحل " يوسف شعبان " بقيادة النائب عمرو عزت، بعد أن تغلب على فريق الشهداء، فيما يلتقي فريق تحيا مصر، فريق الشهداء في مباراة تحديد المركز الثالث.



يذكر أن الدورة الرمضانية الثانية التي تنظمها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لأعضائها انطلقت منذ أكثر من أسبوع، وضمت ١٠ فرق من مجموعتين تأهل فريقين من كل مجموعة وبعدها خاضوا مباريات قبل النهائي ليصعد إلى الجولة الأخيرة فريقي أحمد زيدان ويوسف شعبان لتحديد بطل الدورة الرمضانية الثانية.