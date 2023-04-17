جعفر وضرب نار يتصدران.. مني زكي والسقا ينافسون على الأعلي مشاهدة

تمكن مسلسل جعفر العمدة من الحفاظ على تصدر نسب المشاهدة للأسبوع الثاني على التوالي عبر منصة watch it .

جعفر العمدة

وتواجد فى المركز الثاني مسلسل “ ضرب نار ” من بطولة الفنانة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي.

وفى المركز الثالث فجاء مسلسل حرب، الذى استطاع أن يتواجد فى المنافسة علي المراكز الأولي رغم طرحه فى الليلة 21 من شهر رمضان الكريم .

مسلسل حرب

وفى المركز الرابع جاء مسلسل الكبير، الذى شهد تراجع ا، بعدما كان يتصدر نسب المشاهدة عبر المنصة فى الأسبوع الأول من شهر رمضان الكريم .

وفى المركز الخامس ، جاء مسلسل “ تحت الوصاية ” من بطولة النجمة مني زكي ، ومن إخراج محمد شاكر خضير .

تحت الوصاية

واحتل مسلسل " جت سليمة المركز السادس ، وهو من بطولة دنيا سمير غانم ، ويشارك فى بطولته كل من محمد سلام وهالة فاخر .

وتواجد مسلسل سوق الكانتو فى المرتبة السابعة ، والعمل من بطولة أمير كرارة ، ومي عز الدين ، سلوي عثمان .

سوق الكانتو

وفى المرتبة الثامنة جاء مسلسل 1000 حمد الله على السلامة من بطولة يسرا ومحمد ثروت وشيماء سيف .

وحتل مسلسل “ سره الباتع ” المركز التاسع فى القائمة ، ويشارك فى بطولته عدد كبير من الفنانين ابروهم حنان مطاوع وأحمد صلاح السعدني ، وفى المركز العاشر الاخير ، جاء مسلسل عملة نادرة بطولة نيللي كريم وجمال سليمان .