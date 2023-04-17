مؤلف تحت الوصاية: العمل مستوحى من أحداث حقيقية

أكد المؤلف خالد دياب، مؤلف مسلسل “تحت الوصاية” للنجمة منى زكي، أن العمل مستوحى من قصص حقيقية.

وكتب خالد دياب، من خلال حسابه الرسمي على “الفيسبوك”: “ مسلسل تحت الوصاية مستوحي من أحداث حقيقية لأرامل مقربين بدل ما أهل الزوج يمدو ايدهم و يساعدوهم بعد ما مات السند لأ وقفو ضدهم و خلو حياتهم سودا بالمعني الحرفي”.

وتابع قائلاً: "مسلسل تحت الوصاية اهداء لكل ارملة تعاني في ظل قانون يأتمن الأم علي ارواح أطفالها ولا يأتمنها علي أموالهم .

#تحت_الوصاية".

قصة مسلسل “تحت الوصاية”

تكافح أم لطفلين، مجاهدة المجتمع الذكوري؛ بهدف الحفاظ على حضانة أولادها، بعد وفاة زوجها، حتى لو كان ذلك يحتم عليها أن ترتدي ثوب الرجال، وتكون “صائدة أسماك”، وتغُير المنطقة السكنية الخاصة بها؛ لتشعر مع أولادها بالحرية، وأنها غير محاطة بقيود وتحكمات الواصين على أبنائها، حيث إنها تعاني لعدم قدرتها على التحكم في طريقة صرف الأموال على أبنائها، ولا حتى تعليمهم بالشكل الذي يليق بهم وتطمح إليه، ولكنها تواجه العديد من المشاكل في سبيل الحصول على حريتها.

أبطال مسلسل “تحت الوصاية”

يشارك في مسلسل تحت الوصاية مع منى زكي، العديد من الفنانين، منهم: دياب، ورشدي الشامي، ومها نصار، والطفل عمر شريف، وأحمد خالد صالح، وخالد كمال، ومحمد عبد العظيم، وأحمد عبد الحميد، وعلي الطيب، وثراء جبيل، ونهى عابدي، وجميل برسوم، والمسلسل من تأليف شيرين وخالد دياب، وذلك تحت قيادة المخرج محمد شاكر خضير.