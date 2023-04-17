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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجيش السوداني يسيطر على معسكرات الدعم السريع في الفاشر| فيديو

صدى البلد

أعلن الجيش السوداني، اليوم الاثنين، سيطرته على معسكرات مليشيا حميدتي المتمردة بالفاشر.

ونشر الجيش السوداني على صفحة القوات المسلحة بموقع "فيسبوك"، مقطع فيديو سيطرته على معسكرات مليشيا حميدتي المتمردة بالفاشر.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أصدرت وزارة الخارجية السودانية بيانًا للرأي العام والمجتمع الدولي حول الأحداث التي بدأت يوم السبت، موضحة أنها نتجت عن تمرد قوات الدعم السريع علي القوات المسلحة السودانية في عدد من المواقع بالعاصمة وبعض المدن الأخرى إثر الهجوم الذي بدأته قوات الدعم السريع على مقر سكن رئيس مجلس السيادة الانتقالي ببيت الضيافة المجاور للقيادة العامة للقوات المسلحة.

وحسب وكالة الأنباء السودانية “سونا”، قالت الخارجية في بيانها إن ذلك الهجوم حدث في يوم الاجتماع المقرر بين رئيس مجلس السيادة القائد العام وقائد قوات الدعم السريع، الأمر الذي يدل على سوء النية من طرف الدعم السريع.

وأكد البيان “عليه تصدت القوات المسلحة انطلاقًا من واجبها ومسؤوليتها الوطنية في تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد لدحر الهجوم وطرد قوات الدعم السريع من محيط القيادة العامة وكذلك المقار الأخرى التي حاولت تلك القوات المتمردة الاستيلاء عليها كالقصر الجمهوري ومطار الخرطوم ومقر هيئة الإذاعة والتلفزيون”.

 

 

الجيش السوداني الفاشر وزارة الخارجية السودانية وكالة الانباء السودانية السودان

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