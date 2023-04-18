فلسطين تعبر عن استيائها من المجتمع الدولي وتطالب بإجراءات فاعلة لردع الاحتلال

عبرت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، عن استيائها من تراخي المجتمع الدولي في تحمل مسؤولياته في توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وطالبت بإجراءات دولية فاعله لردع الاحتلال الإسرائيلي وإجباره على وقف تغوله.

وأدانت الوزارة في بيان، إقدام سلطات الاحتلال على إجبار المصلين والمعتكفين داخل الحرم الإبراهيمي الشريف لإحياء ليلة القدر على مغادرته من خلال إغلاق بواباته والاعتداء على المواطنين في محيطه. كما أدانت الوزارة تنكيل الاحتلال وتضييقاته بحق المواطنين سواء أثناء دخولهم للقدس أو خروجهم من المسجد الأقصى المبارك.

أكدت الوزارة، أن زحف الفلسطنيين نحو القدس ومقدساتها، ونحو الحرم الإبراهيمي الشريف، دليل قاطع على فشل سياسة الاحتلال ومخططاته التهويدية، وعلى تمسك الشعب الفلسطيني بكامل حقوقه ومقدساته رغم جبروت الاحتلال وعقوباته الجماعية المخالفة للقانون الدولي.

واعتبرت الوزارة هذه الإجراءات امتدادا لسياسة استعمارية تهدف إلى فرض المزيد من التحكم والسيطرة على المقدسات وفرص الوصول إليها، ومحاولة لتذكير الفلسطينيين بأن الاحتلال هو المسيطر على حياتهم وحركتهم، عبر تصعيد احتلالي متواصل، وعقلية فاشية تنكر الحقوق وتتنكر لالتزامات الاحتلال وفق القانون الدولي.