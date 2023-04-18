الصين تعارض بشدة شراء تايوان صواريخ «هاربون» من أمريكا

أعربت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الثلاثاء، عن رفضها بشدة خطة تايوان لشراء صواريخ من طراز "هاربون" بعيدة المدى من الولايات المتحدة لصد هجوم صيني محتمل.

وينص إعلان الوزارة على أن "الصين ستتخذ خطوات قوية وحاسمة لحماية سيادتها ومصالحها".

وقالت وكالة “بلومبرج” الإخبارية نقلاً عن زعيم مجموعة تجارية وأشخاص على دراية بالموضوع، أن تايوان ستشتري ما يصل إلى 400 صاروخ هاربون تطلقه من الأرض في مواجهة التهديد المتزايد من الصين.

وأعلن البنتاجون في 7 أبريل عن عقد بقيمة 1.17 مليار دولار لشراء 400 صاروخ مضاد للسفن، دون تسمية المشتري، قائلاً إنه من المتوقع أن يكتمل الإنتاج بحلول مارس 2029.

وقالت “بلومبرج” إن تايوان هي المشتري.

ورفض البنتاجون التعليق على الصفقة مباشرة، لكنه قال: "الولايات المتحدة تتيح لتايوان المواد والخدمات الدفاعية الضرورية لتمكينها من الحفاظ على قدرة كافية للدفاع عن النفس".

وتخضع تايوان للحكم بشكل مستقل عن البر الرئيسي للصين منذ عام 1949.

وتنظر بكين إلى الجزيرة على أنها مقاطعة تابعة لها، بينما تؤكد تايوان أنها دولة تتمتع بالحكم الذاتي، ولكنها لم تصل إلى حد إعلان الاستقلال.

