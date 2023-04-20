رئيس مدينة رأس غارب يكلف بنظافة مصلى العيد بمسجد عمر بن الخطاب

كلف ياسر حماية رئيس مدينة رأس غارب، قسم النظافة والشركة المتعاقدة مع الوحدة المحلية، بتكثيف أعمال النظافة وتكثيف عمل المكنسة بساحة مصلى العيد بمسجد عمر بن الخطاب استعدادا لاستقبال المصليين لصلاة عيد الفطر المبارك.

كما وجه بتكثيف أعمال رفع القمامة ونظافة كورنيش المدينة، وتفريغ الحاويات بجميع شوارع ومناطق المدينة، ورفع المخلفات الصلبة والأشجار ورصد أماكن تجمعات القمامة ومخلفات الأشجار وإزالتها وتقليم وتهذيب الأشجار.

وفى سياق آخر عقد اللواء عمرو حنفى – محافظ البحر الأحمر ، اجتماعًا موسعًا ضم رؤساء المدن والأجهزة الأمنية والتنفيذية المختلفة على مستوى المحافظة ، لرفع درجة الاستعداد القصوى ، لاستقبال عيد الفطر المبارك ، ويأتي ذلك في إطار حرص محافظة البحر الأحمر وعملها الدءوب من أجل العمل علي راحة وسلامة المواطنين من أهالي المحافظة والقادمين لزيارتها وقضاء وقت ممتع بها .

وشدد المحافظ ، على تكثيف الرقابة التموينية والمرور بشكل دائم على الأسواق والمخابز وتوفير السلع الغذائية بالمنافذ، وكذلك الرقابة على منافذ السلع الغذائية والاستهلاكية، والمرور علي المطاعم ومحلات بيع الأطعمة وتحرير محاضر للمخالفين ، وسحب عينات للتحليل وذلك بالتنسيق مع مديرية التموين والطب البيطري، والشئون الصحية، ومباحث التموين.

ووجه حنفى بفتح الشواطئ العامة والمتنزهات أمام الجمهور ، وأكد علي جمعية هيبكا ومجالس المدن بضرورة العمل على نظافة الشواطئ والمتنزهات لاستقبال الزوار خلال إجازة عيد الفطر المبارك ، وضرورة تكثيف حملات النظافة والتجميل بالشوارع وبمدن المحافظة.

كما شدد محافظ البحر الأحمر ، على توفير الخدمات العامة للمواطنين وتأمين المرافق العامة من كهرباء ومياه وغير ذلك، كما تم رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات لاستقبال حالات الطوارئ، والمراكز الطبية والإسعاف لاستقبال أى حالات مرضية والحالات الحرجة ، وتوفير جميع المستلزمات والأدوات الطبية ، موجهاً الحماية المدنية باتخاذ أقصى درجات الاستعداد وجاهزية المعدات وأفراد الحماية المدنية .