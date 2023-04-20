الزمالك يسعى لضم حارس جديد.. وترقب بسبب قضية باتشيكو

قال الإعلامي محمد شبانة، إن نادي الزمالك يريد التعاقد مع حارس مرمى جديد في الموسم المقبل، وهناك بعض الوكلاء نصحوا النادي بإعادة محمد أبوجبل، لكن هذا المقترح يواجه رفض تام بسبب ما قام به اللاعب في الموسم الماضي.

وأضاف في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "الزمالك لديه أزمة حاليا وهناك حالة ترقب شديد، لأن المحكمة الرياضية الدولية (كاس) ستصدر حكمًا اول مايو في ملف باتشيكو الذي يطالب النادي بالحصول على مليون دولار، بعد رحيله عن القلعة البيضاء".

وواصل: "الزمالك حذر اللاعبين من الانشغال بالجماهير في لقاء السوبر، وهناك قرار بفرض عقوبة ضد أي لاعب سيخرج عن النص".