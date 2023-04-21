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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

دكتورة جامعية توزع حلوى على المواطنين بعد أداء صلاة العيد ببني سويف

دكتورة جامعية توزع
دكتورة جامعية توزع كحك علي الاطفال في بني سويف

فى مشهد مبهج وجديد أثناء صلاة عيد الفطر المبارك  ببني سويف ، أقدمت  دكتورة جامعية ورئيس أمانة  التعليم العالي  بحزب حماة الوطن بالمحافظة    على توزيع كحك العيد والحلويات والبسكويت على المصلين لدى انتهاءهم  من تأدية صلاة العيد في ساحة مسجد     عمر بن عبد العزيز  بميدان المديرية وسط مدينة بني سويف  والتفاف الشباب والأطفال  حولها  وسط بهجة وفرحة  من الجميع بتلك اللفتة الجميلة من الدكتورة الجامعية حولها والتى قامت بالاحتفال بالعيد على طريقتها الخاصة.

وأكدت الدكتورة أسماء سيد جمعة الأستاذة بجامعة بني سويف  ورئيس لجنة التعليم بحزب حماة الوطن  ، صاحبة المبادرة  بتوزيع البسكوت والبيتيفور على المصلين اليوم  أنه من عمل يديها وأنها صنعته خصيصا في منزلها واحضرته  لتوزيعه في تلك المناسبة السعيدة ، مشاركة منها في إدخال البهجة والسرور علي المصلين صغارا وكبارا . 

محافظ بني سويف يؤدى صلاة عيد الفطر بمسجد عمر بن عبد العزيز

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كان الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف قد أدي  شعائر صلاة عيد الفطر المبارك، بساحة مسجد عمربن عبدالعزيز بمدينة بني سويف العاصمة ،وفي حضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، السيد بلال حبش نائب المحافظ ، اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد ،العقيد أركان حرب محمد سمير عمار المستشار العسكري للمحافظة،الدكتورعبد الرحمن نصر وكيل وزارة الأوقاف، هاني الجويلي رئيس المدينة،المستشار أحمد عبد الجواد رئيس مجلس إدارة المسجد ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذيين وجموع المواطنين

وفي خطبة العيد  التي تضمنت عنصرين أساسيين " فرحة العيد وأعمال يوم العيد وآدابه "أشار وكيل وزارة الأوقاف إلى أن العيد  يوم الفرحة والجائزة الكبرى لكل العبادات التي فعلناها طوال شهر رمضان الفضيل ، موضحا أن الفرحة باللعب والمرح في يوم العيد أمر مشروع في حدود المباح ، وأن ما فعلناه من طاعات وعبادات وقربات قد سطرت وسجلت في صحائف أعمالنا وأهلتنا للفرح وحب لقاء الله تعالي ، مبينا أن حسنات جميع العبادات تكون كفارة ويقتص من حسناتها مظالم العباد إلا حسنات الصوم فهى خاصة لله ، والذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف " كل عمل اين آدم إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به" صدق نبي الرحمة عليه الصلاة والسلام
 

دكتورة جامعية توزع كحك علي المصلين ببني سويف
دكتورة جامعية توزع كحك علي المصلين ببني سويف
دكتورة جامعية توزع كحك علي المصلين ببني سويف
دكتورة جامعية توزع كحك علي المصلين ببني سويف
دكتورة جامعية توزع كحك علي المصلين ببني سويف
دكتورة جامعية توزع كحك علي المصلين ببني سويف
دكتورة جامعية توزع كحك علي المصلين ببني سويف
دكتورة جامعية توزع كحك علي المصلين ببني سويف
دكتورة جامعية توزع كحك علي المصلين ببني سويف
دكتورة جامعية توزع كحك علي المصلين ببني سويف
دكتورة جامعية توزع كحك علي المصلين ببني سويف
دكتورة جامعية توزع كحك علي المصلين ببني سويف
كحك العيد عيد الفطر بني سويف التعليم العالي العسكري محافظ بني سويف الدكتور عاصم سلامة مدينة بني سويف ميدان المديرية حماه الوطن

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