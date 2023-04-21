محافظ بني سويف يؤدى صلاة عيد الفطر بمسجد عمر بن عبد العزيز

أدى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، شعائر صلاة عيد الفطر المبارك، بساحة مسجد عمربن عبدالعزيز بمدينة بني سويف العاصمة ،وفي حضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، السيد بلال حبش نائب المحافظ ، اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد ،العقيد أركان حرب محمد سمير عمار المستشار العسكري للمحافظة،الدكتورعبد الرحمن نصر وكيل وزارة الأوقاف،الأستاذ هاني الجويلي رئيس المدينة،المستشار أحمد عبد الجواد رئيس مجلس إدارة المسجد ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذيين وجموع المواطنين

وفي خطبة العيد التي تضمنت عنصرين أساسيين " فرحة العيد وأعمال يوم العيد وآدابه "أشار وكيل الأوقاف إلى أن العيد يوم الفرحة والجائزة الكبرى لكل العبادات التي فعلناها طوال شهر رمضان الفضيل ، موضحا أن الفرحة باللعب والمرح في يوم العيد أمر مشروع في حدود المباح ، وأن ما فعلناه من طاعات وعبادات وقربات قد سطرت وسجلت في صحائف أعمالنا وأهلتنا للفرح وحب لقاء الله تعالي ، مبينا أن حسنات جميع العبادات تكون كفارة ويقتص من حسناتها مظالم العباد إلا حسنات الصوم فهى خاصة لله ، والذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف " كل عمل اين آدم إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به" صدق نبي الرحمة عليه الصلاة والسلام

كما أكد وكيل الأوقاف،أهمية صلة الأرحام في هذه المناسبة لتقوية أواصر الحب والتواد بين الجميع، والتي أمرنا بها الله عز وجل في القرأن الكريم في مواضع كثيرة،وأمرنا رسولنا بذلك في الأحاديث الشريفة، موضحا أن صلة الرحم خلق إسلامي أصيل، دعا وحث عليه الإسلام ، لانه يربي المسلم على الإحسان إلى الأقارب وصلتهم وإيصال الخير إليهم ودفع الشر والأذي عنهم ، متوها عن ضرورة الاقتداء والتخلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، في اغتنام مثل هذه المناسبات والأعياد فى أخذ العبر بالتوحد بين جموع المسلمين وتكافلهم وترابطهم، و التأكيد على مبادئ الاسلام الداعية إلى المحبة والتسامح والتي يجب أن يسود بين الناس وأثر ذلك على علاقة المواطنين ببعضهم وانعكاس ذلك لصالح تحقيق الأمن والرخاء والاستقرار لوطننا مصر

وتابع "نصر" قائلاً: ينبغي لنا أن نقتدى بنبينا صلى الله عليه وسلم في أعمال يوم العيد وآدابه، والتي من أبرزها تهنئة بعضنا البعض ، وكذلك يسن الذهاب إلى الصلاة من طريق والعودة من طريق آخر،ليشهد لنا الطريقان عند الله يوم القيامة يوم تحدث الأرض يوم القيامة بما عمل عليها من الخير والشر ، وقيل لإظهار ذكر الله ولأن الملائكة تقف على مفترق الطرق تكتب كل من يمر من هنا وهناك ، بجانب استحباب التوسعة على الأهل والأولاد في أيام العيد دون إسراف أو تبذير

هذا وقد شاركت عتاصر من شباب الكشافة من الشباب والرياضة والكنيسة في تنظيم ساحة الصلاة، بجانب قيام قوات الشرطة، بتأمين الساحة فضلا عن قيام الإدارة العامة لمرور بني سويف بتنظيم الحالة المرورية بمحيط ساحة المسجد أثناء الصلاة والخطبة



يذكر أن مديرية الأوقاف قد أتمت استعداداتها لصلاة العيد الفطر المبارك بتخصيص 136ساحة من الساحات الملحقة بالمساجد والأماكن المخصصة بالمدارس ومراكز الشباب والجمعيات الزراعية والمدارس لأداء صلاة عيد الفطر المبارك ،للتيسير على المواطنين بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة لأداء شعائر الصلاة ا ،وذلك بواقع 31 ساحة بمركز ومدينة بني سويف " 8 بندر + 23 مركز" ، و12 ساحة بمركز ومدينة الواسطى ، و18 ساحة بمركز ومدينة الفشن ، و15 بمركز ومدينة سمسطا، و22 في مركز ومدينة ببا، و23 في مركز ومدينة اهناسيا، و15 بمركز ومدينة ناصر

thumbnail (5)