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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وفد من قيادات الكنيسة الأرثوذكسية يهنئ محافظ بني سويف بعيد الفطر

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

استقبل الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بمكتبه اليوم، الخميس، وفدًا من قيادات وممثلي الكنسية الأرثوذكسية ضم نيافة الحبر الجليل الأنبا"غبريال"، أسقف بني سويف وتوابعها، ونيافة الحبر الجليل الأنبا "إسطفانوس"، أسقف ببا وتوابعها، ونيافة القمص "فام الأنطونى"، دير الأنبا أنطونيوس" بمركز ناصر، والقمص زوسيما، دير العذراء بالحمام، والقمص اسطفانوس، سكرتير مطرانية بني سويف، والقس مكسيموس، مطرانية ببا، والقمص باخوم، مطرانية بني سويف.

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وتقدم وفد القيادات الكنسية بالتهنئة للمحافظ الدكتور محمد هاني غنيم وجميع قيادات وأبناء بني سويف بحلول عيد الفطر المبارك، مؤكدين أن شعب مصر دوما يمتاز بمتانة الوحدة الوطنية ورسوخها، وعمق مشاعر الود والمحبة التي تعكس الروح المصرية السمحة التي يشهد التاريخ على تماسكها والتي كانت وستظل دائما حائط قوى وحصن حصين  أمام جميع محاولات الفرقة وكيد قوى الشر والإرهاب.

من جانبه، أعرب محافظ بني سويف عن شكره لقيادات الكنسية، معبراعن تقديره لهذه اللفتة الطيبة التي تجسد بشكل أصالة وتماسك الشعب المصري، وأن أعيادهم ومناسباتهم واحدة، وعلى قلب رجل واحد خلف قيادتنا السياسية وقواتنا المسلحة وشرطتنا الباسلة لحفظ وصون أمن واستقرار مصر، ومواصلة جهود التنمية في جميع القطاعات والمجالات.

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