ضبط 25 طن سكر مجهول المصدر داخل شركة لبيع السلع الغذائية بالشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بإحكام الرقابة والسيطرة على مصانع تصنيع وتعبئه المواد الغذائية لضبط حركة البيع والشراء والتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية والرقابية ومراجعة التراخيص القانونية للمنشآت والمرور علي التجار التموينين ومشروع جمعيتي للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وتطبيق القانون على غير الملتزمين دون .

وقامت إدارة تموين ابو حماد برئاسة محمد محيي إبراهيم مدير الإدارة بشن حملة تموينية بمركز ومدينة ابو حماد وتم تحرير محضر رقم ٦٢٠١ لسنه ٢٠٢٣م جنح ضد صاحب شركة جملة لبيع السلع الغذائية وتم تحريز 25 طن سكر مجهول المصدر.

وقامت الحملة بالمرور على صوامع الحبوب بأبو حماد للتأكد من استلام القمح المحلي وكذلك تم فتح صوامع المنى للغلال بالعباسة لإستلام القمح المحلي وجاري توريد القمح.