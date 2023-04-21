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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل صحة الشرقية: تأمين طبي وانتشار العيادات المتنقلة خلال أيام العيد

تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، انتشار العيادات المتنقلة والفرق الطبية أمام المساجد وبالميادين ومراكز الشباب وأماكن التجمعات بالمحافظة، لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين، بعد صلاة عيد الفطر المبارك، من خلال المبادرات الرئاسية الصحية، مع خدمات تطعيم المواطنين باللقاح المضاد لفيروس كورونا كوفيد 19، وتوقيع الكشف الطبي عليهم في التخصصات الطبية المختلفة، مع تنفيذ الحملات التوعوية والتثقيفية من خلال فرق التثقيف الصحي، والتواصل المجتمعي، وذلك وفقاً لخطة وزارة الصحة والسكان.

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وقدم وكيل الوزارة التهنئة للفرق الطبية بعيد الفطر المبارك، أعاده الله علينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات، متابعا الخدمات الطبية المختلفة المقدمة للمواطنين، وتنفيذ حملات التوعية والتثقيف الصحي، وحث المواطنين علي التبرع بالدم مع التأكيد علي مأمونية التبرع من خلال الفرق الطبية المدربة، ووفقاً لمعايير الجودة وسياسات مكافحة العدوي، كما اطمأن "مسعود" على انتشار العيادات المتنقلة بجميع مراكز ومدن محافظة الشرقية، لوصول الخدمة لجميع المواطنين بالمحافظة.

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عيد الفطر الشرقية وزارة الصحة وزارة الصحة والسكان محافظة الشرقية صحة الشرقية

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