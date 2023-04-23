لوك جديد.. ياسمين صبري تتألق في أحدث ظهور عبر إنستجرام

شاركت الفنانة ياسمين صبري، جمهورها، أحدث جلسة تصوير لها، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت ياسمين صبري بإطلالة جذابة وملفتة حيث ارتدت بلوزه بالون الازرق، وبنطال بالون الأبيض وشنطة باللون الأزرق.

أما من الناحية الجمالية؛ فاعتمدت في المكياج على الألوان الناعمة الملائمة للون بشرتها، كما اعتمدت على مكياج جريء، أبرز جمال ملامحها.

وقد ظهرت ياسمين صبري في أحد المشاهد وهي ترتدي جاكيت من تصميم Elisabetta Franchi يصل سعره إلى 624 يورو أي ما يعادل 20 ألف جنيه، وحقيبة من تصميم دار Bottega Veneta يصل سعرها إلى 3373 يورو، أي ما يعادل112 ألف جنيه.