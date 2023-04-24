عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس خادمة لاتهامها بسرقة شقة مخدومها في الساحل

صدى البلد

قررت جهات التحقيق حبس خادمة 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معه لاتهامها بسرقة شقة مخدومها في الساحل.


وكان نجح رجال أمن القاهرة في ضبط خادمة أجنبية لقيامها بسرقة مبلغ مالى من شقة مخدومها بالقاهرة وإعادة المسروقات.

تبلغ لقسم شرطة الساحل من أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم قرر بإكتشافه سرقة مبلغ مالى "عملات محلية وأجنبية" من داخل الشقة محل سكنه.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل الفنى أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة خادمة "تحمل جنسية إحدى الدول" مقيمة بدائرة قسم شرطة البستاتين ، تم إستهدافها وأمكن ضبطها.

وبمواجهتها أقرت بأنه نظراً لطبيعة عملها كخادمة لدى المجنى عليه وعلمها بثرائه وإحتفاظه بمبالغ مالية كبيرة داخل الشقة سكنه ، إختمرت فى ذهنها فكرة سرقته ، وحال تواجدها بالشقة إستغلت عدم تواجد المُبلغ وتمكنت من الإستيلاء على المبالغ المالية ولاذت بالفرار .

وتم بإرشادها ضبط كافة المبالغ المالية المستولى عليها بمسكنها وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

قسم شرطة الساحل سرقة شقة سرقة مبلغ مالى عملات محلية وأجنبية سرقة مبلغ حبس خادمة مبالغ مالية كبيرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

250 جنيها زيادة على بطاقة التموين.. قرارات مهمة يزفها وزير المالية

أسعار الحديد تتراجع بقوة لأول مرة منذ ديسمبر عالميا| وهذه قيمة الطن الآن

17 درجة مرة واحدة خلوا بالكم.. الأرصاد تفجر مفاجأة في طقس اليوم

هبوط غير مسبوق يضرب أسعار الذهب عالميًا.. ومفاجأة في عيار21 بعد العيد

رعدية على هذه الأماكن.. خريطة سقوط الأمطار على المحافظات اليوم

هدية الحكومة لأصحاب المعاشات.. زيادة 6% في المخصصات المالية بالموازنة الجديدة |تفاصيل

قنبلة الموسم.. إعلامي: رمضان صبحي يرافق نجمي الأهلي للدوري السعودي

لما الهضبة يبارك لي.. ماذا قال عمرو دياب لـ«جوري بكر» عن دورها في «جعفر العمدة»؟

موضوعات متعلقة

هفضحك.. تفاصيل تخلص عامل من عشيقته وإلقاء الجثة في مجرى مائي بالشرقية

كان يلعب في ناد شهير.. بلطجي شبرا ينهي حياة "مو صلاح" الصغير

نشرة الأخبار .. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم السبت ودرجات الحرارة المتوقعة.. أهم النصائح لقائدي السيارات خلال إجازة العيد

بينهم أجانب.. تجديد حبس 39 متهمًا في قضية «هوج بول»

بعد وفاة العضو اليسار.. قرار عاجل من المحكمة في قضية صيدلي حلوان

بعد وفاة عضو المحكمة بقضية صيدلي حلوان.. هل تم التصديق على الحكم ؟

وصول المتهمين في قضية احتجاز وتعذيب صيدلي حلوان لمقر محاكمتهم

اشتهر بـ مو صلاح الصغير.. بلطجي شبرا يقتل عمر.. والأهالي: عريس الجنة

ترشيحاتنا

إصابة 9 مراهقين في حادث إطلاق نار عقب حفلة بولاية تكساس الأمريكية

محمد رمضان يكشف علاقته بملك المغرب وعن قيمة العيدية التي كان يحصل عليها قديما

وصول طائرة عسكرية ألمانية على متنها 101 شخص من السودان

جنرال موتورز تتخلى عن أندرويد أوتو وآبل كار بلاي

موعد صرف معاش شهر مايو.. استعدادات مكثفة

الجرجير.. نبات يقوي العظام والأسنان وينقي الدم من السموم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سرطان الرئة| 4 علامات تحذيرية تظهر في الصباح الباكر

بفستان أحمر… نادين نجيم تثير الجدل بإطلالة جريئة

طريقة عمل كفتة السمك| أحلى من المطاعم

ينفصلان بنسبة 90٪... 4 علامات تتنبأ بـ الطلاق بين الزوجين

فيديو

250 جنيها زيادة على بطاقة التموين.. قرارات مهمة يزفها وزير المالية

أزمة كبيرة تنتظر الأهلي في المغرب قبل مواجهة الرجاء بسبب الوداد.. فيديوجراف

لما الهضبة يبارك لي.. ماذا قال عمرو دياب لـ«جوري بكر» عن دورها في «جعفر العمدة»؟

أكلة شهيرة في العيد.. فوائد في الترمس تجعلك لا تستغني عنه أبدا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الحلال والحرام.. في عُرف "جعفر العمدة"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفجوة بين المشاعر والكلمات

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: دراما رمضان وتعرية المجتمع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المرأة في دراما رمضان قوية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: عقوبة كهربا بين لجنتي الانضباط والاستئناف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: الحوار الوطني.. عام من التأسيس

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: أول طابع إسلامى أمريكى

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: رميم مصطفى حسني

اﻟﻤﺰﻳﺪ