حبس خادمة لاتهامها بسرقة شقة مخدومها في الساحل

قررت جهات التحقيق حبس خادمة 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معه لاتهامها بسرقة شقة مخدومها في الساحل.



وكان نجح رجال أمن القاهرة في ضبط خادمة أجنبية لقيامها بسرقة مبلغ مالى من شقة مخدومها بالقاهرة وإعادة المسروقات.

تبلغ لقسم شرطة الساحل من أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم قرر بإكتشافه سرقة مبلغ مالى "عملات محلية وأجنبية" من داخل الشقة محل سكنه.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل الفنى أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة خادمة "تحمل جنسية إحدى الدول" مقيمة بدائرة قسم شرطة البستاتين ، تم إستهدافها وأمكن ضبطها.

وبمواجهتها أقرت بأنه نظراً لطبيعة عملها كخادمة لدى المجنى عليه وعلمها بثرائه وإحتفاظه بمبالغ مالية كبيرة داخل الشقة سكنه ، إختمرت فى ذهنها فكرة سرقته ، وحال تواجدها بالشقة إستغلت عدم تواجد المُبلغ وتمكنت من الإستيلاء على المبالغ المالية ولاذت بالفرار .

وتم بإرشادها ضبط كافة المبالغ المالية المستولى عليها بمسكنها وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.