لاعب الاتحاد السابق: إرضاء جمهور زعيم الثغر أمر صعب

تحدث أسامة محمد لاعب فريق المصري بالسلوم، عن فترة تواجده في فريق الاتحاد السكندري، بعد رحيله عن زعيم الثغر بفترة طويلة.

وقال محمد إن فترة التواجد في نادي جماهيري مثل الاتحاد السكندري كانت صعبة للغاية وبها ضغط كبير والمشاركة في المباريات كان مسؤولية كبيرة وارضاء جماهير الفريق السكندري صعبة، الجماهير تعشق النادي ويمثل لها الكثير فكانت رغبتهم دائما هي الفوز.

وأضاف أسامة محمد لاعب المصري بالسلوم أن مواجهة الاتحاد السكندري فريق قوي بالنسبة للجماهير يماثل شعور وحماس جماهير الأهلي والزمالك في المواجهات الكبيرة.

وعن عودته للدوري الممتاز قال: أسعى للوصول لأفضل مستوى خلال الفترة الحالية ولن أصرح بوجود مفاوضات قبل وصول عرض رسمي لنادي المصري بالسلوم.