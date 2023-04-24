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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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وصول المصريين القادمين من السودان إلى القاهرة

مذيعة صدى البلد مريم
مذيعة صدى البلد مريم كمال

قدمت مذيعة صدى البلد “ مريم كمال ” تغطية خاصة عن وصول عدد من المصريين القادمين من السودان إلى مطار شرق القاهرة مساء اليوم، وذلك بعد نجاح السلطات المصرية في عملية إجلائهم.

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ووصل مساء اليوم عدد من المصريين القادمين من السودان إلي مطار شرق القاهرة، وذلك بعد نجاح السلطات المصرية في عملية إجلائهم.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه السلطات والجهات المعنية بالتنسيق مع الجهات المعنية في السودان من أجل عودة المصريين من السودان.

وأكدت مصادر مصرية لقناة القاهرة الإخبارية، أن الدولة المصرية حريصة كل الحرص على أبنائها المتواجدين في السودان، كما أكدت  أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع لحظيًا عمل خلية الأزمة المعنية بإجلاء المصريين من السودان، موجهًا بتقديم كافة الدعم لعملية الإجلاء.

وأضافت المصادر أن خلية أزمة مكونة من وزارة الدفاع والمخابرات العامة ووزارة الداخلية يتابعون عملية إجلاء المصريين من السودان، وأشارت المصادر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتلقى تقارير دورية من خلية الأزمة المعنية من عملية إجلاء المصريين بالسودان.

وشددت المصادر على أن هناك تنسيقا مع الجانب السوداني لتوفير ممرات آمنة، كما كشفت المصادر أن الدولة المصرية تقوم بعملية مساعدة الدول الصديقية في عملية إجلاء رعاياها.

مريم كمال

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