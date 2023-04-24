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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استشهاد مساعد الملحق الإداري بالسفارة المصرية في الخرطوم

شهيد الواجب محمد
شهيد الواجب محمد الغراوي مساعد الملحق الإداري

تنعى وزارة الخارجية وأعضاؤها ببالغ الحزن والأسى شهيد الواجب محمد الغراوي مساعد الملحق الإداري بسفارة جمهورية مصر العربية في الخرطوم، الذى استشهد اليوم الإثنين ٢٤ إبريل الجاري خلال توجهه من منزله إلى مقر السفارة لمتابعة إجراءات الإجلاء الخاصة بالمواطنين المصريين في السودان.

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وزارة الخارجية: إجلاء 904 مواطنين مصريين من السودان حتى الآن|فيديو

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الخارجية تعلن إجلاء 904 مواطنين مصريين من السودان

وتحتسب وزارة الخارجية فقيدها الغالي شهيداً عند الله عز وجل، ورمزاً للتضحية والفداء في سبيل الوطن وحماية مصالحه العليا، لتؤكد أن البعثة المصرية في السودان سوف تستمر في تحمل مسئوليتها فى متابعة مهام إجلاء المواطنين المصريين من السودان وتأمين عودتهم لأرض الوطن بسلام.

رحم الله شهيد الواجب وأسكنه فسيح جناته وألهم أسرته الصبر والسلوان.

شهيد الواجب محمد الغراوي مساعد الملحق الإداري
وزارة الخارجية محمد الغراوي مساعد الملحق الإداري سفارة مصر في الخرطوم

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