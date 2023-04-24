زلزال قوي يضرب إيران .. تفاصيل

قال المدير العام لشؤون مكافحة الأزمات في محافظة أصفهان بـ إيران، اليوم الإثنين، إن زلزالا بقوة 4.3 درجة علي مقياس ريختر ضرب مدينة حسن آباد بالمحافظة.

وحسب وكالة أنباء “فارس” الإيرانية، قال المدير العام لشؤون الأزمة في محافظة أصفهان منصور شيشة فروش، إن الزلزال هز مدينة حسن آباد في أصفهان ومدينة ايزد خواست في محافظة فارس.

وقال شيشة فروش: "فرق تقييم الخسائر والأضرار توجهت إلى منطقة الزلزال حيث تفقدت 4 فرق المناطق القروية في حسن آباد وقرية رامشة”.

واضاف: “لم يصل أي تقرير عن حجم الخسائر الناجمة عن هذا الزلزال الذي شعر به بعض السكان".