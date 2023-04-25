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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جويتريش يحذر: خطر نشوب صراع بين القوى العالمية بلغ مستوى تاريخيا

الامم المتحدة
الامم المتحدة

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الاثنين، إن خطر نشوب صراع بين القوى العالمية بلغ 'مستوى تاريخيًا' ، وحذر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف من أن العالم أصبح على عتبة 'ربما يكون أكثر خطورة' مما كان عليه خلال الحرب الباردة.

وانتقد جوتيريس ، الذي كان جالسًا إلى جانب لافروف في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ، غزو روسيا لأوكرانيا لتسببه في معاناة ودمار هائلين في البلاد وتسبب في اضطراب الاقتصاد العالمي الناجم عن جائحة فيروس كورونا.

وأبلغ جوتيريس اجتماع الهيئة المكونة من 15 عضوا بشأن التعددية والميثاق التأسيسي للأمم المتحدة 'التوترات بين القوى الكبرى بلغت مستوى تاريخيًا. وكذلك مخاطر الصراع من خلال المغامرة الخاطئة أو سوء التقدير'.

وترأس لافروف اجتماع المجلس لأن روسيا تتولى الرئاسة الدورية الشهرية للمجلس لشهر أبريل.

وقال لافروف 'كما كان الحال خلال الحرب الباردة ، وصلنا إلى عتبة الخطر ، وربما الأكثر خطورة'. واضاف ان 'الوضع ازداد سوءا مع فقدان الثقة في التعددية'.

وقال لافروف 'دعونا نطلق على الأشياء بأسمائها الحقيقية. لم يسمح أحد للأقلية الغربية بالتحدث نيابة عن البشرية جمعاء'.

الخارجية أوكرانيا روسيا فيروس كورونا انطونيو جوتيريش جائحة فيروس كورونا مجلس الأمن الاقتصاد العالمى

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