صفقة الموسم تتبخر.. أحمد حسن يصدم جماهير الأهلي

كشف احمد حسن كابتن منتخب مصر السابق عن اخر التطورات مع موليكا مهاجم فريق بشكتاش التركي والتعاقد معه في الموسم المقبل لتدعيم صفوف الفريق.

وكتب احمد حسن عبر حسابه علي فيسبوك "خاص.. موليكا يتلقى عرض كبير من أحد الأندية في فرنسا.. اللاعب الأولوية له بالبقاء في أوروبا عن العودة إلى إفريقيا"

وسبق ودخل الأهلي في باب المفاوضات مع موليكا في يناير الماضي لكن الصفقة لم تكتمل بسبب رفض بشكتاش التركي التفريط في اللاعب.

ويبحث الأهلي عن مهاجم مميز لتدعيم صفوف الفريق في الموسم المقبل وسط النقص الشديد الذي يعانيه الفريق في الخط الأمامي.

