تحت شعار لا للمخدرات..محمد رمضان يطرح أغنية "طوق نجاة" من فيلم "هارلي"

طرح النجم محمد رمضان اغنية جديدة تحمل عنوان "طوق نجاة" من فيلمه الجديد "هارلي" الذي يعرض في سباق افلام عيد الفطر المبارك، وذلك تحت شعار لا للمخدرات، حيث تتناول الأغنية مخاطر المخدرات وكيف يمكن التغلب عليها بالعزيمة والإصرار.

والاغنية تأتي ضمن أغاني فيلم "هارلي" الذي يناقش ضمن أحداثه الأضرار التي تتسبب فيها المخدرات، والاغنية من كلمات كريم سامي وألحان هيثم نبيل وتوزيع زوم.



وتصدر فيلم "هارلي" سباق افلام عيد الفطر ، حيث تربع على قمة الإيرادات بعد أن حقق 25 مليون جنيه في 5 ايام محطما العديد من الأرقام القياسية.



وتدور أحداث الفيلم حول "هارلي"، مهندس الميكانيكا الذي يعود من الخليج مع عائلته لاستكمال دراسته بمصر، ويقوده ذكائه وسرعته إلى العمل مع إحدى العصابات، ويصبح العنصر الأبرز والأقرب إلى زعيم العصابة.



وكان المنتج سامر المحضر قد أكد في تصريحات سابقة أن فيلم "هارلي" سوف يتم طرحه في عيد الفطر المبارك بدور العرض السينمائية في مصر والدول العربية وامريكا وكندا وأستراليا في نفس التوقيت، ليكون أول فيلم مصري يتم طرحه في عدد كبير من الدول في نفس التوقيت.

